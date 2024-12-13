HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die spezifischen Farben Ihres Unternehmens in Ihre Corporate-Training-Videos zu integrieren. Dies hilft, eine konsistente visuelle Identität über alle Ihre Bildungsinhalte hinweg zu bewahren und Ihr Team mit Ihrer Marke in Einklang zu bringen.