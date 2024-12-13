Wie man ein Schulungsvideo für Mitarbeiter erstellt

Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos für Onboarding und E-Learning mit AI-Avataren, die das Corporate Training vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, prägnantes Erklärvideo für alle Mitarbeiter, das eine neue HR-Richtlinie mit einem sauberen, modernen visuellen Stil und fröhlicher Hintergrundmusik detailliert beschreibt. Verbessern Sie das Verständnis, indem Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um ein poliertes, konsistentes Corporate-Training-Gefühl zu erzeugen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges technisches Tutorial-Video für das Support-Team, das einen neuen Software-Fehlerbehebungsschritt mit einem dynamischen, praktischen visuellen Stil demonstriert, der klare Anweisungen auf dem Bildschirm enthält. Verwenden Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um den Anleitungsinhalt schnell zu generieren, und bereichern Sie den Hintergrund mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für effektiven Wissensaustausch.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges inspirierendes Video, um Ihr Team zu motivieren, und kündigen Sie eine neue unternehmensweite Nachhaltigkeitsinitiative für alle Mitarbeiter an, indem Sie einen motivierenden visuellen Stil mit lebendigen Grafiken und aufmunternder Hintergrundmusik verwenden. Sorgen Sie für breite Zugänglichkeit über Plattformen hinweg, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte nutzen, und präsentieren Sie einen AI-Avatar, um den Aufruf zur Teilnahme zu übermitteln, und machen Sie es zu einem ansprechenden Schulungsvideo.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Schulungsvideo für Mitarbeiter erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Schulungsvideos für Ihr Team. Optimieren Sie das Onboarding, teilen Sie Wissen und verbessern Sie die Ergebnisse des Corporate Trainings effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Skizzieren Sie den Inhalt und den Ablauf Ihres Videos. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihr geschriebenes Material sofort in eine ansprechende gesprochene Erzählung für klare Kommunikation zu verwandeln.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Avatare hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit dynamischen visuellen Elementen. Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller AI-Avatare, um Ihre Informationen zu präsentieren und Ihre Bildungsinhalte für Mitarbeiter ansprechender und nachvollziehbarer zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie den letzten Schliff hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video für maximale Wirkung. Generieren Sie mühelos genaue Untertitel, um Barrierefreiheit und Verständnis zu gewährleisten, und wenden Sie Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Bereiten Sie Ihr fertiges Schulungsvideo für die Verteilung vor. Verwenden Sie das Anpassen des Seitenverhältnisses und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiterschulungsvideos perfekt für jede Plattform oder jedes Gerät optimiert sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anleitungsvideos

Zerlegen Sie komplexe Konzepte in klare, ansprechende Anleitungsvideos, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter technisches Know-how effektiv erfassen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Schulungsvideos für Mitarbeiter zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Schulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Sie können Ihr Skript schnell in ein poliertes Video verwandeln, wodurch Bildungsinhalte für Ihre Mitarbeiter dynamischer werden.

Kann HeyGen für verschiedene Arten von Bildungsinhalten wie Onboarding oder E-Learning verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger Schulungsvideo-Macher, der perfekt für das Onboarding neuer Mitarbeiter, die Entwicklung von E-Learning-Modulen und die Produktion von Anleitungsvideos geeignet ist. Seine flexiblen Vorlagen und die Medienbibliothek unterstützen diverse Lerninhalte.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos zu vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos, indem es Ihnen ermöglicht, Voiceovers direkt aus Ihrem Skript zu generieren. Es bietet auch automatische Untertitel und eine Vielzahl von Vorlagen, um Ihre Videoproduktion zu beschleunigen.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in Corporate-Training-Materialien sicher?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die spezifischen Farben Ihres Unternehmens in Ihre Corporate-Training-Videos zu integrieren. Dies hilft, eine konsistente visuelle Identität über alle Ihre Bildungsinhalte hinweg zu bewahren und Ihr Team mit Ihrer Marke in Einklang zu bringen.

