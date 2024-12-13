Erstellen Sie ein Schulungsvideo für Kunden

Steigern Sie das Kundenverständnis und die Kundenbindung, indem Sie effektive Videoinhalte mit HeyGens vielseitigen Vorlagen und Szenen gestalten.

470/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo, um bestehenden Kunden eine neue Produktfunktion zu erklären. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und animierten Textüberlagerungen, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben, ergänzt durch präzise Untertitel für Barrierefreiheit. Dieses Schulungsvideo sollte einfach mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden können, um genaue und ansprechende Erklärungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Tutorial-Video, das eine häufig gestellte Frage von Kunden anspricht und eine schnelle und unkomplizierte Lösung bietet. Das Video sollte lebendige Vorlagen und Szenen verwenden und relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbinden, um ein hohes Engagement zu gewährleisten. Dieser Vorschlag konzentriert sich darauf, ein lehrreiches Video für Kunden zu erstellen, das sowohl informativ als auch visuell ansprechend ist und häufige Probleme schnell löst.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Videoinhaltstück, das fortgeschrittene Tipps und Best Practices zur Maximierung des Werts unseres Dienstes zeigt und sich an engagierte Kunden richtet. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und professionell sein, mit fließenden Übergängen und einer Experten-Voiceover-Generierung, um komplexe Informationen effektiv zu vermitteln. Dieses Marketingmaterial kann nach Fertigstellung einfach für verschiedene Plattformen mit HeyGens Größenanpassung und Exporten vorbereitet werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Schulungsvideo für Kunden erstellt

Liefern Sie klare, ansprechende Anleitungsvideos an Ihre Kunden mit Leichtigkeit. Befolgen Sie diese Schritte, um wirkungsvolle Kundenbildungsinhalte zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie die Kernaussagen Ihres Schulungsvideos. Schreiben Sie ein detailliertes Skript, das Ihr Thema klar und prägnant abdeckt. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion kann Ihren Text direkt in überzeugende Videoszenen verwandeln und Ihnen Zeit und Mühe sparen.
2
Step 2
Wählen Sie eine passende Vorlage
Durchsuchen Sie unsere vielfältigen Vorlagen, die für Anleitungsvideos entwickelt wurden. Wählen Sie eine, die am besten zu Ihrem Inhalt und Ihrer Markenästhetik passt. Passen Sie sie mit den "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" Ihres Unternehmens an, um eine konsistente visuelle Identität zu wahren.
3
Step 3
Erweitern Sie mit visuellen Elementen und Stimme
Erwecken Sie Ihre Videoinhalte zum Leben. Wählen Sie aus unseren vielfältigen "AI-Avataren", um Ihre Informationen zu präsentieren. Integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek und fügen Sie klare Erzählungen hinzu, um Ihre Punkte effektiv zu veranschaulichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Leitfaden
Erweitern Sie Ihr Schulungsvideo für Kunden mit Untertiteln für maximale Zugänglichkeit. Sobald es fertig ist, verwenden Sie HeyGens "Größenanpassung und Exporte"-Funktion, um Ihr Video für die Verteilung vorzubereiten. Teilen Sie es schließlich auf verschiedenen Plattformen, um Ihre Kunden effektiv einzuarbeiten und zu schulen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende soziale Schnipsel produzieren

.

Erstellen Sie schnell kurze, teilbare Schulungsvideoclips für soziale Medien, um Ihre Kundenbasis zu informieren und zu engagieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos für meine Kunden zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Schulungsvideos zu erstellen, indem Sie Ihre Skripte in dynamische Videoinhalte mit AI-Avataren und fortschrittlicher Voiceover-Generierung verwandeln. Dies vereinfacht den Prozess der Entwicklung effektiver Kundenbildungs- und Tutorialvideos zur Verbesserung des Verständnisses.

Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Anleitungsvideos zur Verfügung?

Mit HeyGen können Sie Ihre Anleitungsvideos vollständig an Ihre Marke anpassen. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, integrieren Sie das Logo und die Farbschemata Ihres Unternehmens und wählen Sie aus einer vielfältigen Medienbibliothek, um polierte und professionelle Videoinhalte zu produzieren.

Ist es schnell, hochwertige Schulungsvideos für Kunden mit HeyGen zu produzieren?

Ja, HeyGens intuitiver Videoersteller beschleunigt den Videoproduktionsprozess erheblich. Sie können schnell professionelle Schulungsvideos für Kunden von Text-zu-Video erstellen, indem Sie AI-Funktionen und gebrauchsfertige Vorlagen nutzen, um effizient Marketinginhalte zu erstellen.

Kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Voiceovers und Avatare für meine Schulungsvideoinhalte helfen?

Absolut. HeyGen bietet fortschrittliche AI für realistische Voiceover-Generierung und eine Auswahl an AI-Avataren, die Ihre Schulungsvideoinhalte erheblich verbessern. Dies macht Ihre Anleitungsvideos und Onboarding-Materialien ansprechender und professioneller.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo