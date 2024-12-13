Erstellen Sie schnell und ansprechend ein Bildungsvideo mit AI

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine prägnante 45-sekündige Videolektion für junge Schüler, die den Wasserkreislauf lernen. Der visuelle Stil sollte hell, farbenfroh und cartoonartig sein, begleitet von einem fröhlichen, freundlichen Audiotrack. Dieses ansprechende Video sollte HeyGen's Vorlagen & Szenen für einen schnellen Start nutzen und klare Untertitel verwenden, um wichtige Begriffe für Lernende zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 30-sekündiges Informationssegment für ein allgemeines Social-Media-Publikum, das eine faszinierende historische Tatsache über antike Zivilisationen erforscht. Die Ästhetik sollte dramatisch und schnelllebig sein, historische Aufnahmen oder hochwertige Bilder mit spannender Hintergrundmusik einbeziehen. Konvertieren Sie Ihr Erzählskript in ein ansprechendes Video mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, indem Sie auf die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für reichhaltige visuelle Inhalte zurückgreifen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 60-sekündige 'How-to'-Anleitung für erwachsene Lernende zur grundlegenden Pflege von Zimmerpflanzen. Präsentieren Sie einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit klaren, schrittweisen Demonstrationen und einer ruhigen, informativen Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Videovorlagen für ein professionelles Layout und stellen Sie durch Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen sicher.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Bildungsvideo erstellt

Verwandeln Sie Ihren Unterricht, indem Sie mit intuitiven Tools, interaktiven Elementen und AI-gestützten Funktionen einfach ansprechende Videolektionen erstellen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Starten Sie Ihr Bildungsvideo-Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen wählen oder mit einer leeren Szene beginnen, um Ihre Lektion von Grund auf zu erstellen.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Entwickeln Sie Ihre Kernlektion, indem Sie Ihr Skript mit der Text-zu-Video-Funktion in natürlich klingende Sprache umwandeln, um Ihre Bildungsbotschaft klar und fesselnd zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen und Medien. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke an, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für Ihre Bildungsinhalte zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Lektion
Finalisieren Sie Ihr Bildungsvideo, indem Sie Untertitel generieren, und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Weitergabe an Schüler und Kollegen auf verschiedenen Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen für die Bildung

Vereinfachen Sie mühelos komplexe Themen, wie medizinische Themen, in klare, ansprechende Bildungsvideos für ein besseres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Bildungsvideos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Bildungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript. Sie können mit professionellen Videovorlagen beginnen, um Ihre Lektionen für Schüler ansprechend zu gestalten.

Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner Bildungsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen's leistungsstarker Video-Editor ermöglicht es Ihnen, Videoelemente wie Branding, Hintergrundmusik aus unserer Stock-Musikbibliothek und sogar Animationen anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Bildungsinhalte perfekt zu Ihrem Lehrstil passen.

Wie verwandelt HeyGen mein Skript in ein professionelles Bildungsvideo?

HeyGen nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihr Skript in ein poliertes Bildungsvideo zu verwandeln. AI-Avatare liefern Ihre Inhalte mit natürlichen Voiceovers, was die Videoproduktion für Ihre Lehrbedürfnisse erheblich vereinfacht.

Welche Funktionen machen Bildungsvideos in HeyGen zugänglich?

HeyGen generiert automatisch genaue Untertitel und Bildunterschriften, wodurch Ihre Bildungsvideos für alle Schüler zugänglich werden. Sie können Ihr Video dann problemlos auf verschiedenen Plattformen für Ihre Lektionen teilen.

