Nutzen Sie AI-Avatare für Marketingkampagnen, die Ihr Publikum fesseln und Engagement fördern, ohne komplexe Videoproduktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Steigern Sie Ihre Präsenz in den sozialen Medien mit einem dynamischen 15-sekündigen Avatar-Video, das für Influencer und Content-Ersteller konzipiert ist. Dieser kurze, lebendige Clip sollte moderne Ästhetik, eine mitreißende Hintergrundmusik und kristallklare Sprache präsentieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um schnell fesselnde Inhalte zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen.
Sind Sie ein Vertriebsprofi oder Produktmanager, der polierte, überzeugende Videos erstellen möchte, die Abschlüsse fördern? Produzieren Sie ein 45-sekündiges Unternehmensvideo, das einen selbstbewussten Ton und klare visuelle Darstellungen nutzt, um die Vorteile Ihres Produkts hervorzuheben. Zielgruppe sind Vertriebsteams und Produktmanager. Dieses Video sollte HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um professionelle AI-Videos zu erstellen, die bei potenziellen Kunden Anklang finden.
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Unternehmensschulungen und HR-Abteilungen, das sich auf einen sauberen und zugänglichen visuellen Stil mit einer ruhigen, autoritativen Stimme konzentriert. Dieses Video, das darauf abzielt, komplexe Themen durch effiziente Videoproduktion zu vereinfachen, sollte HeyGens Untertitel/Beschriftungen für Barrierefreiheit und die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für die plattformübergreifende Verteilung prominent hervorheben.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Avatar-Werbevideo erstellt

Erstellen Sie schnell ansprechende Werbevideos mit AI-Avataren und leistungsstarken Bearbeitungstools, bereit für Marketing und soziale Medien.

Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten. Wählen Sie dann eine vorgefertigte Vorlage, die mit dem Ziel und Stil Ihrer Werbung übereinstimmt.
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Voiceover hinzu
Fügen Sie Ihr Werbeskript in den Editor ein. Unsere Text-zu-Video-Funktion generiert automatisch ein natürlich klingendes Voiceover für Ihren Avatar, das perfekt synchronisiert ist.
Step 3
Passen Sie Ihr Werbevideo an
Verbessern Sie Ihre Werbung mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen (Logo, Farben), Hintergrundmusik, Stock-Medien und Text-Overlays. Passen Sie Szenen und Timing an, um Ihre Botschaft effektiv zu verfeinern.
Step 4
Exportieren und veröffentlichen Sie Ihre Werbung
Vorschau Ihres vollständigen Werbevideos. Sobald Sie zufrieden sind, verwenden Sie unsere Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um es in verschiedenen Seitenverhältnissen herunterzuladen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, und teilen Sie es mit Ihrem Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge in Anzeigen

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und potenzielle Käufer zu überzeugen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingbemühungen mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Marketing- und Verkaufsvideos mit AI-Avataren zu erstellen, indem Skripte schnell in dynamische Inhalte verwandelt werden. Nutzen Sie unseren AI-Video-Generator, um wirkungsvolle Werbevideos für verschiedene Plattformen zu erstellen.

Wie ist der Prozess zur Erstellung von AI-Videos mit HeyGen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Videos, indem Sie professionelle Videos aus Text generieren können. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar und passen Sie Ihre Szene mit Vorlagen an, um effizient hochwertige AI-Videos zu produzieren.

Bietet HeyGen eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren für Videoprojekte?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an Stock-AI-Avataren sowie Optionen zur Erstellung benutzerdefinierter Avatare, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Videos perfekt zum einzigartigen Stil Ihrer Marke passen. Unsere Plattform erleichtert die Integration dieser lebensechten AI-Avatare in jedes Videoprojekt.

Kann ich die Stimme und das Lippen-Synchronisation meiner AI-Avatare anpassen?

Absolut, HeyGen bietet fortschrittliche Sprachklon- und Lippen-Synchronisationsfunktionen, die eine präzise Kontrolle über die Sprache Ihres AI-Avatars ermöglichen. Diese integrierte Video-Editor-Funktionalität sorgt dafür, dass Ihre AI-Videos natürliche und ansprechende Darbietungen liefern.

