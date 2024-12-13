Erstellen Sie ein App-Demo-Video, das Downloads fördert

Erstellen Sie ansprechende Mobile-App-Demo-Videos, die konvertieren. Fügen Sie überzeugende AI-Sprachausgaben hinzu, um Funktionen klar zu erklären und die Benutzerakzeptanz zu fördern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produkt-Demo-Video speziell für technikaffine junge Berufstätige, die eine neue Social-Networking-App erkunden. Die visuelle Präsentation sollte dynamische Bildschirmaufnahmen und moderne Grafiken enthalten, gepaart mit trendiger Hintergrundmusik und klaren Untertiteln, die von HeyGen für Barrierefreiheit generiert werden, und ein ansprechendes AI-Avatar zeigen, das die Benutzer durch eine Produktführung leitet.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein professionelles 60-sekündiges Video, um App-Demo-Videos für potenzielle Investoren oder Unternehmenskunden zu erstellen, die an einer B2B-Lösung interessiert sind. Der visuelle und akustische Stil muss anspruchsvoll und detailliert sein, mit Unternehmens-Stockmaterial und einer ruhigen, autoritativen AI-Sprachausgabe, die aus Text-zu-Video aus dem Skript erstellt wird, und komplexe Funktionen mit klaren visuellen Darstellungen aus der Medienbibliothek hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein unterhaltsames und intuitives 30-sekündiges Mobile-App-Demo-Video für alltägliche Benutzer einer einfachen Foto-Bearbeitungs-App, das als schnelles Erklärvideo dient. Die Ästhetik sollte lebendig und verspielt sein, Animationen nutzen, um die Benutzerfreundlichkeit zu betonen, begleitet von leichter Musik und automatisch generierten Untertiteln, um eine optimale Anzeige auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten, indem HeyGens Größenanpassung und Exportmöglichkeiten genutzt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein App-Demo-Video erstellt

Erstellen Sie schnell überzeugende App-Demo-Videos, um Ihre Produktfunktionen zu präsentieren und das Engagement mit intuitiven Bearbeitungswerkzeugen und AI zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Bibliothek von **Videovorlagen**, die für App-Demos entwickelt wurden, um die Einrichtung einfach und effizient zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Kamera auf, um die Funktionalität Ihrer App zu erfassen, und verbessern Sie Ihr Demo mit professioneller **AI-Sprachausgabe**.
3
Step 3
Wenden Sie die Markenidentität an
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke, indem Sie unsere Branding-Kontrollen nutzen, um **Ihr Logo hinzuzufügen**, Farben anzupassen und Schriftarten für kohärente App-Demo-Videos auszuwählen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Sobald das Video fertig ist, **exportieren Sie Ihr Video** im hochauflösenden MP4-Format, bereit für die mühelose Verbreitung auf beliebten sozialen Medienplattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das App-Onboarding und Tutorials

Verbessern Sie das Benutzer-Onboarding und die Produktführungen, indem Sie klare, ansprechende Tutorial-Videos erstellen, die das Verständnis und die Beibehaltung mit AI steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende App-Demo-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, effizient professionell aussehende App-Demo-Videos mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor zu erstellen. Sie können mit vorgefertigten Videovorlagen beginnen und diese anpassen, um Ihre Produktfunktionen dynamisch zu präsentieren, was Ihren kreativen Prozess erheblich beschleunigt.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um mein Produkt-Demo-Video visuell ansprechend und informativ zu gestalten?

Mit HeyGen können Sie Ihre Produkt-Demo-Videos durch AI-Sprachausgaben, automatisch generierte Untertitel und eine reichhaltige Medienbibliothek, einschließlich Animationen, verbessern. Diese kreativen Werkzeuge helfen Ihnen, eine fesselnde Geschichte zu erzählen und sicherzustellen, dass Ihre visuellen und akustischen Erzählungen Ihr Publikum begeistern.

Kann ich meine Mobile-App-Demo-Videos mit Branding anpassen und für verschiedene Plattformen exportieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Logo einfach hinzuzufügen und Markenfarben auf Ihre Mobile-App-Demo-Videos anzuwenden, um ein konsistentes Markenimage zu bewahren. Sie können dann Ihr hochauflösendes Video exportieren und es für eine optimale Verbreitung auf allen sozialen Medienplattformen anpassen.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung eines App-Demo-Videos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, um die Erstellung eines App-Demo-Videos zu vereinfachen, indem es Text-zu-Video mit AI-Avataren umwandelt und realistische AI-Sprachausgaben aus Ihrem Skript generiert. Diese Online-Video-Bearbeitungssoftware vereinfacht komplexe Aufgaben, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, den Wert Ihrer App effektiv zu kommunizieren.

