Erstellen Sie ein Amazon-Werbevideo: Steigern Sie den Verkauf mit ansprechendem Inhalt

Erstellen Sie überzeugende Videoanzeigen für Amazon mit HeyGen's intuitiver Plattform, die anpassbare Vorlagen für eine schnelle Produktion bietet.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 15-sekündiges Sponsored Brands-Video für ein nachhaltiges Haushaltsprodukt, das auf umweltbewusste Millennials und die Generation Z abzielt. Verwenden Sie lebendige, naturalistische Visuals mit fröhlicher Indie-Pop-Musik und nutzen Sie HeyGen's Text-to-Video aus Skript-Funktion, um schnell die umweltfreundlichen Vorteile des Produkts hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 45-sekündiges Werbevideo, das ein einzigartiges Küchengerät demonstriert, das für Hobbyköche und Feinschmecker entwickelt wurde. Der visuelle Stil sollte hell und sauber sein, begleitet von einem warmen, einladenden akustischen Hintergrundtrack, und HeyGen's Vorlagen & Szenen nutzen, um eine professionelle, leicht verständliche Produktdemonstration zu bieten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video, das speziell für die Erstellung von Videoanzeigen für eine neue Bildungssoftware gedacht ist, die sich an Eltern und Pädagogen richtet. Präsentieren Sie klare, illustrative Visuals mit einer ruhigen, beruhigenden Stimme, und stellen Sie sicher, dass die Anzeige für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Funktion nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Amazon-Werbevideo erstellt

Erstellen Sie effizient überzeugende Amazon-Werbevideos mit unserem Self-Service-Tool, das entwickelt wurde, um Kunden zu begeistern und die Produktpräsenz mit professioneller Qualität zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Video-Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von gebrauchsfertigen und anpassbaren Vorlagen, die speziell für ansprechende Amazon-Videoanzeigen entwickelt wurden. Unsere Vorlagen & Szenen-Funktion bietet eine Grundlage, um schnell Ihren kreativen Prozess zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktdetails hinzu
Füllen Sie Ihre gewählte Vorlage mit Produktbildern, Texten und Markenelementen. Nutzen Sie unsere Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre Visuals zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Anzeige Ihre Marke genau widerspiegelt, indem Sie Bild- und Textvorlagen verwenden.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihr Skript und Voiceover
Entwickeln Sie die Erzählung Ihrer Anzeige, indem Sie Ihr Skript eingeben. Unsere Voiceover-Generierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, problemlos professionelle Voiceovers hinzuzufügen, um Videos für Ihre Anzeigen mit klarem Audio zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren für Amazon-Kampagnen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Vorschau überprüfen und letzte Anpassungen vornehmen. Nutzen Sie unsere Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Funktion, um Ihr fertiges Amazon-Werbevideo im optimalen Format für Sponsored Brands-Video-Kampagnen zu rendern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundentestimonial-Videos

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende Video-Testimonials, die Vertrauen aufbauen und Konversionen für Ihre Amazon-Produkte steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Amazon-Werbevideos?

HeyGen ist ein leistungsstarkes Self-Service-Tool, das Ihnen ermöglicht, schnell ein Amazon-Werbevideo zu erstellen. Mit unseren gebrauchsfertigen und anpassbaren Vorlagen können Sie in wenigen Minuten überzeugende Videoanzeigen aus einem Skript erstellen und AI-Avatare nutzen, um Ihre Marke zum Leben zu erwecken.

Welche Branding- und Anpassungsfunktionen bietet HeyGen für Amazon-Video-Vorlagen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Vorlagen mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Medien aus unserer Bibliothek anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Amazon-Video-Vorlagen und Sponsored Brands-Video-Inhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Voiceovers und die Barrierefreiheit für Videoanzeigen?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Ihre Videoanzeigen mit realistischen Stimmen zu verbessern. Zusätzlich können Sie mühelos Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen, um die Barrierefreiheit und das Engagement für ein breiteres Publikum, das Ihre Videos ansieht, zu verbessern.

Kann HeyGen verschiedene Arten von Videoanzeigen erstellen, einschließlich Display-Anzeigen mit Video?

Absolut, HeyGen's vielseitiger Video-Builder ermöglicht es Ihnen, Videos für Ihre Anzeigen in verschiedenen Formaten zu erstellen, einschließlich dynamischer Display-Anzeigen mit Video. Nutzen Sie unsere AI-Fähigkeiten und die Anpassung des Seitenverhältnisses, um hochwertige Inhalte zu produzieren, die für jede Plattform maßgeschneidert sind.

