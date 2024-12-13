Erstellen Sie ein Werbevideo online: Erstellen Sie beeindruckende Videoanzeigen schnell
Erstellen Sie schnell ansprechende Videoanzeigen mit unserem Drag-and-Drop-Editor und fesselnden AI-Avataren, um Ihre Markenbekanntheit zu steigern.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, professionelles und sauberes Video, das sich an Content Creators und Agenturen richtet, die einen effizienten AI-Videoanzeigen-Ersteller benötigen. Mit einer modernen visuellen Ästhetik und klarer Sprachübertragung wird dieses Video die Leistungsfähigkeit von HeyGens AI-Avataren demonstrieren und die Fähigkeit zur Sprachgenerierung hervorheben, um komplexe Anzeigen-Workflows zu vereinfachen.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, produktfokussiertes und überzeugendes Video für E-Commerce-Marken und Produktmanager. Der klare visuelle Stil, ergänzt durch eine autoritative Stimme, betont, wie einfach Benutzer ihre Videoanzeigen anpassen können. Es wird hervorgehoben, wie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für reichhaltige visuelle Inhalte sorgt und wie Untertitel/Untertitel hinzugefügt werden können, um Ihren Handlungsaufruf zu verstärken und maximale Wirkung zu erzielen.
Erstellen Sie ein dynamisches und trendiges 15-sekündiges Kurzvideo für Startups und Einzelpersonen, die persönliche Marken fördern. Mit einem benutzergenerierten Gefühl und populärer Hintergrundmusik zeigt dieser Vorschlag, wie einfach HeyGen es Nutzern ermöglicht, ihre Videos mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten zu ändern, perfekt für verschiedene Plattformen und zur Maximierung der Markenbekanntheit, ohne komplexe Werkzeuge zu benötigen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie schnell leistungsstarke Werbevideos mit AI, beschleunigen Sie Ihre Marketingkampagnen und erzielen Sie Ergebnisse.
Ansprechende Social-Media-Videos.
Produzieren Sie mühelos ansprechende Kurzvideoanzeigen und Clips, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann ich mit HeyGen effizient ein Werbevideo online erstellen?
Mit HeyGens AI-Videoanzeigen-Ersteller können Sie ganz einfach ein Werbevideo online erstellen, indem Sie unseren intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl von Videovorlagen nutzen. Fügen Sie einfach Ihr Skript hinzu, wählen Sie aus verschiedenen AI-Schauspielern oder AI-Avataren und erstellen Sie Ihr professionelles Werbevideo in wenigen Minuten.
Welche Art von Videoanzeigen kann ich mit HeyGens Plattform erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, vielfältige Werbevideos zu erstellen, darunter Produktpromotionen, Erklärvideos und Social-Media-Kampagnen, indem Sie AI-Schauspieler und AI-Avatare nutzen. Sie können Kurzvideos erstellen, die für Plattformen wie YouTube und Instagram maßgeschneidert sind, um Ihre Marketingbemühungen und Markenbekanntheit zu steigern.
Wie hilft HeyGen dabei, meine Markenbekanntheit durch Videoanzeigen zu verbessern?
HeyGen hilft erheblich dabei, Ihr Geschäft zu wachsen und die Markenbekanntheit zu steigern, indem es die schnelle Erstellung von hochwertigen, ansprechenden Videoanzeigen ermöglicht. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, Ihre Videoanzeigen mit Branding-Elementen und überzeugenden Handlungsaufforderungen anzupassen, sodass Ihre Marke auf allen Kanälen heraussticht.
Kann HeyGen meine Videoanzeigen für verschiedene soziale Medienplattformen anpassen?
Absolut, HeyGen macht es einfach, Ihre Videoanzeigen für verschiedene soziale Medienplattformen mit optimierten Seitenverhältnissen und Branding-Kontrollen anzupassen. Sie können Ihre Inhalte problemlos für YouTube, Instagram, Facebook und andere Kanäle anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen überall, wo Sie sie teilen, perfekt aussehen, um maximale Konversionen zu erzielen.