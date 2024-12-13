Absolut, HeyGen macht es einfach, Ihre Videoanzeigen für verschiedene soziale Medienplattformen mit optimierten Seitenverhältnissen und Branding-Kontrollen anzupassen. Sie können Ihre Inhalte problemlos für YouTube, Instagram, Facebook und andere Kanäle anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen überall, wo Sie sie teilen, perfekt aussehen, um maximale Konversionen zu erzielen.