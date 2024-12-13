2

Step 2

Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Szene

Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von "KI-Avataren", um Ihr Xero-Tutorial zu präsentieren. Wählen Sie dann eine geeignete Vorlage oder passen Sie eine Szene an, um einen professionellen visuellen Hintergrund zu bieten, der perfekt für eine "Online-Buchhaltung"-Erklärung geeignet ist.