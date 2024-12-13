Erstellen Sie ein Willkommensvideo für neue Kunden mit KI

Erstellen Sie fesselnde Onboarding-Videos, die das Benutzererlebnis und die Kundenbindung verbessern, indem Sie HeyGens benutzerfreundliche Vorlagen und Szenen nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Abonnenten eines Online-Mitgliedschaftsdienstes. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um eine fesselnde Botschaft zu übermitteln, mit einem energetischen visuellen und lebhaften Audiostil, der von Anfang an eine starke Kundenbindung fördert.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges personalisiertes Willkommensvideo für Erstkäufer auf einer E-Commerce-Plattform. Dieses Video sollte neue Kunden herzlich begrüßen und möglicherweise beliebte Produktkategorien mit einer sanften Voiceover-Generierung präsentieren, um sie wertgeschätzt zu fühlen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Tutorial-Video, das neue Software-Nutzer durch eine Kernfunktion führt. Das Video sollte einen informativen visuellen Stil haben, klare Bildschirmaufnahmen einbeziehen und Untertitel verwenden, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und die langfristige Kundenbindung zu unterstützen, indem es das anfängliche Lernen vereinfacht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Willkommensvideo für neue Kunden erstellt

Erstellen Sie fesselnde Willkommensvideos, die neue Kunden von Anfang an begeistern, eine starke Verbindung fördern und ihr Onboarding-Erlebnis verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Entwickeln Sie eine überzeugende Botschaft, die auf neue Kunden zugeschnitten ist, und konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Vorteile und nächsten Schritte, um ein reibungsloses Onboarding zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine effiziente Produktion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und Sprecher
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um die Stimme und Persönlichkeit Ihrer Marke zu repräsentieren und einen professionellen und ansprechenden Präsentator für Ihre neuen Kunden zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie individuelles Branding hinzu
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke in das Video. Verwenden Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten mit HeyGens Branding-Kontrollen, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Willkommensvideo und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Bereiten Sie es für die nahtlose Integration in Ihre Willkommens-E-Mails oder den Kunden-Onboarding-Prozess vor, um die Kundenbindung zu steigern.

Anwendungsfälle

Inspirieren Sie neue Kunden mit fesselnden Willkommensvideos

Inspirieren und verbinden Sie sich sofort mit neuen Kunden durch aufmunternde und personalisierte, KI-generierte Willkommensvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich schnell ein Willkommensvideo für neue Kunden erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung eines Willkommensvideos für neue Kunden, sodass Sie sie schnell einbinden können. Nutzen Sie professionelle Videovorlagen und KI-Avatare, um ein poliertes Onboarding-Video ohne umfangreiche Bearbeitung zu produzieren.

Kann HeyGen helfen, Kunden-Onboarding-Videos für ein besseres Benutzererlebnis zu personalisieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Videos zu erstellen, die das Benutzererlebnis für neue Kunden erheblich verbessern. Nutzen Sie KI-Avatare und Ihr individuelles Branding, um ein einzigartiges und unvergessliches Kunden-Onboarding-Video zu liefern.

Welche HeyGen-Funktionen verbessern die Effektivität eines Willkommensvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke Funktionen wie Text-zu-Video aus einem Skript, KI-Avatare und Voiceover-Generierung, um ein überzeugendes Willkommensvideo zu erstellen. Sie können auch Untertitel und Branding-Kontrollen hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und markenkonform ist, was die Kundenbindung verbessert.

Warum sollten Unternehmen KI-Avatare für ihre Willkommens-E-Mails und das Onboarding verwenden?

Die Integration von KI-Avataren in Ihre Willkommens-E-Mails mit HeyGen schafft fesselnde, animierte Videoinhalte, die Aufmerksamkeit erregen. Dieser Ansatz steigert die Kundenbindung erheblich und hilft neuen Kunden, Ihre Angebote schnell zu verstehen, was das gesamte Benutzererlebnis verbessert.

