Erstellen Sie ein Anleitungsvideo: Ihr Leitfaden zur einfachen Erstellung
Erstellen Sie in wenigen Minuten überzeugende Anleitungen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um schnell dynamische Inhalte mit Animationen und Voice-overs zu generieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein fesselndes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das die Vorteile und Kernfunktionen eines innovativen Smart-Home-Geräts zeigt, das sich an technikaffine Verbraucher richtet, die einen Kauf in Erwägung ziehen. Verwenden Sie einen lebendigen visuellen Stil mit dynamischen grafischen Elementen und subtilen Animationen, um die Funktionen hervorzuheben, ergänzt durch einen energetischen Hintergrundtrack und eine freundliche, überzeugende Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Präsentation zu liefern, und machen Sie die Produktvorstellung persönlich und zugänglich, während Sie die Benutzerfreundlichkeit demonstrieren.
Entwickeln Sie eine detaillierte 2-minütige Videoerstellung, die das neue interne Dateneingabeprotokoll erklärt, das für die Einarbeitung neuer Teammitglieder und die Sicherstellung eines konsistenten Workflows in den Abteilungen konzipiert ist. Das Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil annehmen, der eine Kombination aus Bildschirmaufnahmen und erklärendem Text auf dem Bildschirm verwendet. Durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird der Inhalt genau in eine klare visuelle Anleitung übersetzt, die den Prozess des Navigierens in der Zeitleiste und der Vorbereitung für den Export vereinfacht.
Erstellen Sie ein 1,5-minütiges virtuelles Tour-Video, das ein zukünftiges Bürodesignkonzept präsentiert, das für wichtige Kunden und Stakeholder gedacht ist, um das Layout aus der Ferne zu visualisieren. Die visuelle Ästhetik sollte immersiv und poliert sein, mit sanften Kamerabewegungen durch 3D-Renderings und architektonische Rundgänge, begleitet von anspruchsvoller Ambient-Musik und einem professionellen Voice-over. Nutzen Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass das endgültige Ergebnis eine hohe Auflösung beibehält und perfekt für verschiedene Präsentationsbildschirme optimiert ist, und zeigen Sie die Fähigkeiten eines modernen Videoeditors.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie Schulungsanleitungen.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote für Produkt- oder Softwareanleitungen, indem Sie sie in dynamische, AI-gestützte Schulungsvideos verwandeln.
Entwickeln Sie Bildungsanleitungen.
Produzieren Sie mehr Bildungsanleitungen und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein globales Publikum, indem Sie komplexe Themen für Lernende vereinfachen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung eines professionellen Anleitungsvideos vereinfachen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Anleitungsvideos, indem es Skripte in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren und realistischen Voice-overs umwandelt. Unsere Plattform bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen, die Ihnen helfen, umfassende Anleitungen schnell zu erstellen, ohne komplexe Videoerfahrung.
Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Anleitungsvideos?
HeyGen bietet leistungsstarke Bearbeitungstools zur Verbesserung Ihrer Anleitungsvideos, mit denen Sie Anmerkungen, Text und grafische Elemente hinzufügen können. Sie können Medien aus unserer Bibliothek integrieren, Ihr Video auf einer intuitiven Zeitleiste verwalten und Branding-Kontrollen für ein poliertes Endprodukt anwenden.
Kann ich meine HeyGen-Anleitungsvideos in hochwertigen Formaten exportieren?
Ja, HeyGen unterstützt den Export Ihrer fertigen Anleitungsvideos in hochwertigen MP4-Dateien, um eine hervorragende Auflösung für verschiedene Plattformen zu gewährleisten. Dies macht das Teilen Ihrer detaillierten Anleitungen, einschließlich architektonischer Rundgänge, nahtlos und professionell.
Unterstützt HeyGen erweiterte Voice-over- und Untertiteloptionen für Anleitungen?
HeyGen bietet erweiterte Voiceover-Generierung, um Ihre Anleitungsschritte klar und professionell zu artikulieren. Darüber hinaus können Sie automatisierte Untertitel- und Beschriftungsfunktionen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoinhalte für alle Zuschauer zugänglich und leicht verständlich sind.