Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen überzeugenden 60-Sekunden-Clip für Indie-Podcaster, der zeigt, wie sie ihre bestehenden Podcasts nahtlos in dynamische, animierte Videoinhalte verwandeln können, komplett mit klarem, konversationellem Audio und automatisch generierten "Untertiteln" für eine größere Reichweite.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein fesselndes 30-Sekunden-Generativvideo für technikaffine Kreative vor, das die Kraft eines "AI Podcast Generators" veranschaulicht, um Inhalte in Studioqualität mit eleganten, futuristischen Visuals und artikulierten AI-generierten Stimmen zu produzieren, wobei ausdrucksstarke "AI-Avatare" die Botschaft übermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 45-Sekunden-Video für digitale Vermarkter, das effiziente Video-Editing-Workflows hervorhebt, um Inhalte schnell aufzunehmen, zu bearbeiten und wiederzuverwenden, mit einem schnellen, informativen visuellen Stil und einem optimistischen, selbstbewussten Audiotrack, der HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion für schnelle Inhaltserstellung nutzt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Vodcast-Video erstellt

Verwandeln Sie Ihr Podcast-Audio in ansprechende, studioqualitative Videos mit einem AI Podcast Generator, der die Inhaltserstellung und Videobearbeitung vereinfacht.

1
Step 1
Laden Sie Ihr Audio oder Skript hoch
Beginnen Sie Ihre Inhaltserstellung, indem Sie Ihr Podcast-Audio hochladen oder ein Skript einfügen. Die "Text-to-video from script"-Funktion der Plattform ermöglicht eine nahtlose Umwandlung in visuelle Inhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Vorlagen
Verbessern Sie Ihr Vodcast, indem Sie aus verschiedenen "Vorlagen & Szenen" wählen, um Ihre visuelle Erzählung zu strukturieren und ansprechende Videoinhalte basierend auf Ihrem Audio zu generieren.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel hinzu und verfeinern Sie
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie Ihrem Vodcast automatisch "Untertitel" hinzufügen. Nutzen Sie die textbasierte Bearbeitung, um Ihr Video nahtlos zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Vodcast
Sobald Sie mit Ihrem generativen Video zufrieden sind, exportieren Sie Ihr Vodcast in Studioqualität einfach mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", bereit zur Veröffentlichung auf Plattformen wie YouTube.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit

Erweitern Sie Ihre Bildungsreichweite, indem Sie umfassendere Vodcast-Kurse für diverse Lernende erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein professionelles Vodcast-Video zu erstellen?

HeyGens fortschrittlicher AI Podcast Generator vereinfacht den gesamten Prozess. Sie können mühelos Ihr Audio in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, was es einfach macht, Ihre Podcasts in Vodcast-Videos in Studioqualität mit generativen Videofunktionen aufzunehmen, zu bearbeiten und wiederzuverwenden.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Inhaltserstellung?

HeyGen nutzt eine AI-gestützte Plattform mit generativen Videos und vielfältigen AI-Stimmen, um Ihre Inhaltserstellung zu optimieren. Verwenden Sie professionelle Vorlagen und textbasierte Bearbeitung, um schnell überzeugende Videos zu produzieren, ohne umfangreiche Video-Editing-Kenntnisse.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Video-Editing-Funktionen wie Untertitel und Transkriptionen?

Ja, HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und Transkriptionen, was die Zugänglichkeit für Ihr Publikum erheblich verbessert. Sie können sogar textbasierte Bearbeitung verwenden, um Ihre Videoinhalte zu verfeinern und den gesamten Bearbeitungsprozess zu vereinfachen.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für die Erstellung von Podcast-Videos?

HeyGen ermöglicht es Kreativen, ihre Podcasts mühelos in hochwertige Vodcast-Videos zu verwandeln, indem intuitive AI-Tools verwendet werden. Dies vereinfacht die Inhaltserstellung, steigert das Engagement des Publikums und bietet professionell aussehende Inhalte ohne komplexe Video-Editing-Workflows.

