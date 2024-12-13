HeyGen erleichtert die kontinuierliche Qualitätsverbesserung, indem es einfach ist, neue Schulungsmodule für Gesundheitsergebnisse zu aktualisieren und zu verteilen. Dies hilft Gesundheitsorganisationen, Patienten und Mitarbeiter effektiv zu engagieren und sicherzustellen, dass Praktiken, die die allgemeine Koordination der Versorgung verbessern und Risiken managen, konsistent verstanden werden.