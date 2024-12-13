Erstellen Sie ein UX-Demovideo: Präsentieren Sie Ihr Produkt mühelos

Produzieren Sie schneller fesselnde Benutzererfahrungs-Videos mit Text-zu-Video aus einem Skript, um Engagement und Konversionsraten zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges interaktives Produktdemovideo, das sich an potenzielle Kunden und Vertriebsteams richtet und ein zentrales Benutzererfahrungsproblem sowie dessen elegante Lösung hervorhebt. Dieses Video sollte einen AI-Avatar in einem modernen, benutzerzentrierten visuellen und audiovisuellen Stil präsentieren, der HeyGens AI-Avatare nutzt, um direkt mit den Zuschauern zu kommunizieren und die Vorteile des Produkts dynamisch zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein detailliertes 2-minütiges Software-Demovideo, das sich an neue Benutzer und Schulungsabteilungen für ein effektives Onboarding richtet. Das Video benötigt einen unterstützenden, lehrreichen, schrittweisen visuellen Stil mit ruhiger Erzählung, wobei HeyGens Untertitel/Captions verwendet werden, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Anweisungen für ein nahtloses Produkterlebnis zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produktdemovideo für Marketingfachleute und potenzielle Early Adopters, das sich auf die Auswirkungen einer einzigartigen Funktion auf die Benutzererfahrung konzentriert. Dieses Video sollte einen dynamischen, eleganten und überzeugenden visuellen Stil aufweisen, mit einer professionellen Sprachüberlagerung und schnellen Übergängen, die leicht mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden können, um schriftliche Inhalte in ansprechende visuelle Darstellungen zu verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein UX-Demovideo erstellt

Erstellen Sie mühelos fesselnde UX-Demovideos, die den Wert Ihres Produkts mit professionellem Schliff und interaktiven Elementen präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Demo-Skript
Skizzieren Sie die wichtigsten Funktionen und Benutzerabläufe für Ihr Demo. Die Text-zu-Video-Funktion unserer Plattform hilft Ihnen, Ihre Erzählung nahtlos in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Nehmen Sie Ihre Produktinteraktion auf
Erfassen Sie Echtzeit-Benutzererfahrungen mit präzisen Bildschirmaufnahmen. Konzentrieren Sie sich auf Klarheit, um die Benutzerfreundlichkeit Ihres Produkts effektiv zu demonstrieren.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit professionellen AI-Sprachüberlagerungen, die eine klare und konsistente Erzählung gewährleisten, die den Wert Ihres Produkts effektiv kommuniziert.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Demo
Finalisieren Sie Ihr UX-Demovideo und exportieren Sie es als hochauflösende MP4-Datei. Teilen Sie Ihre überzeugende Demonstration mühelos, um die Innovation Ihres Produkts effektiv zu präsentieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Training-Engagement und die Behaltensquote mit AI

.

Verbessern Sie das Benutzertraining und Onboarding mit interaktiven, AI-gestützten UX-Demovideos, um das Verständnis und die Behaltensquote der Produktfunktionen zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung hochwertiger Software-Demovideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller "Software-Demovideos", indem es Ihr "Skript" direkt in überzeugende "Text-zu-Video"-Inhalte umwandelt. Der intuitive "Drag-and-Drop-Editor" kombiniert mit "Videovorlagen" und realistischen "AI-Sprachüberlagerungen" ermöglicht eine effiziente Produktion von "hochauflösenden MP4-Dateien".

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung überzeugender UX-Demovideos?

Für "UX-Demovideos" bietet HeyGen leistungsstarke "Videobearbeitungswerkzeuge" einschließlich "AI-Avatare" und "Sprachüberlagerungserstellung", um komplexe "Benutzererfahrungsabläufe" zu erklären. Sie können nahtlos vorhandene "Bildschirmaufnahmen" integrieren und "Untertitel/Captions" hinzufügen, um Klarheit und Zugänglichkeit zu verbessern.

Wie können Benutzer ihre Produktdemovideos mit HeyGen für spezifische Marken- und technische Klarheit anpassen?

HeyGen ermöglicht umfassendes "Custom Branding" für "Produktdemovideos", sodass Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben anwenden können, um Konsistenz zu gewährleisten. Benutzer können auch "Untertitel" und eine vielfältige "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen, um technischen Kontext hinzuzufügen und eine klare Kommunikation der Funktionen sicherzustellen.

Welche fortschrittlichen technischen Optionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion und -export?

HeyGen verbessert die Effizienz der "Videoproduktion" mit einer Reihe von "Videobearbeitungswerkzeugen" für "Zuschneiden, Trimmen oder Zusammenführen von Videos" und der Möglichkeit, "Videohintergründe zu entfernen". Fertige Projekte können als "hochauflösende MP4-Dateien" mit flexibler "Seitenverhältnis-Anpassung" exportiert werden, um eine optimale Bereitstellung über Plattformen hinweg zu gewährleisten.

