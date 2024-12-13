Erstellen Sie ein UI-Demovideo, das Zuschauer in Benutzer verwandelt
Starten Sie schnell ansprechende Produkt-Demovideos. Unsere fortschrittliche Plattform verwandelt Ihr Skript in dynamische Visuals mit nahtlosem Text-zu-Video aus Skript.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das eine neu veröffentlichte Funktion innerhalb einer bestehenden Produkt-Benutzeroberfläche zeigt und sich an bestehende Benutzer und Produktmanager richtet. Dieses ansprechende Segment sollte schnelle, kommentierte Bildschirmaufnahmen enthalten, die die neuen 'Produktfunktionen' mit einem modernen, lebhaften visuellen Stil hervorheben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität, um die einleitenden und erklärenden Segmente schnell zu erstellen und sicherzustellen, dass wichtige Informationen effizient durch klare Untertitel/Untertitel vermittelt werden.
Entwickeln Sie ein hilfreiches 30-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an technischen Supportmitarbeiter und Endbenutzer richtet und eine schnelle Lösung für ein häufiges Benutzeroberflächenproblem oder einen nützlichen 'Erstellen Sie ein UI-Demovideo'-Tipp demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte direkt und informativ sein, möglicherweise mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Zuschauer durch die Schritte führt und Klarheit und Prägnanz gewährleistet. HeyGens Vorlagen & Szenen können einen strukturierten Ausgangspunkt für dieses schnelle Tutorial-Video bieten und die Produktion effizient gestalten.
Erstellen Sie ein poliertes 2-minütiges 'Produkt-Demovideo', das einen umfassenden Überblick über den gesamten Workflow einer Benutzeroberfläche bietet, der für Stakeholder und potenzielle Investoren gedacht ist. Die Präsentation sollte einen umfassenden, erzählerischen visuellen Stil mit sanften Übergängen und subtiler Hintergrundmusik annehmen, um die wichtigsten Wertversprechen zu betonen. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für zusätzliches B-Roll-Material und sorgen Sie für eine professionelle Lieferung durch Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um es für verschiedene Präsentationsplattformen geeignet zu machen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Training & Onboarding verbessern.
Verbessern Sie das Verständnis und die Beibehaltung von Produktfunktionen durch ansprechende, AI-gestützte UI-Demovideos für effektives Training.
Produktion von UI-Tutorials skalieren.
Erstellen und verteilen Sie schnell umfassende UI-Tutorial-Videos, um ein breiteres Publikum über die Fähigkeiten Ihres Produkts zu informieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung überzeugender Produkt-Demovideos vereinfachen?
HeyGen bietet eine intuitive Plattform, um effizient hochwertige Produkt-Demovideos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Sprachüberlagerungsgenerierung, um schnell ansprechende Inhalte zu produzieren, die Ihre Produktfunktionen effektiv präsentieren.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Bearbeitung von Software-Demovideos?
HeyGen beinhaltet einen leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Ihr aufgenommenes Filmmaterial und andere Medien nahtlos in Ihre Software-Demovideos integrieren können. Sie können Szenen anpassen, Untertitel hinzufügen und jeden Aspekt Ihrer Online-Video-Produktion mühelos verfeinern.
Kann HeyGen automatisch AI-Sprachüberlagerung und Untertitel für meine Anleitungsvideos generieren?
Absolut. HeyGen bietet fortschrittliche AI-Sprachüberlagerungsgenerierung direkt aus Ihrem Skript, um professionelle Audioqualität für Ihre Anleitungsvideos zu gewährleisten. Sie können auch automatisch Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu verbessern.
Welche Branding-Kontrollen stehen zur Verfügung, um Produktvideos mit HeyGen anzupassen?
HeyGen bietet Ihnen umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo, spezifische Markenfarben zu integrieren und professionelle Videovorlagen zu nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihre Produktvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.