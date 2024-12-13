Erstellen Sie ein UGC-Stil-Werbevideo mit AI-Power
Erzeugen Sie fesselnde AI-Videos für Marketingkampagnen mit anpassbaren Vorlagen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video für Marketingmanager und E-Commerce-Marken, das die Effizienz eines AI Ad Makers hervorhebt. Dieses Video sollte einen professionellen, aber dynamischen visuellen Stil mit modernen Motion Graphics annehmen, unterstützt von einer klaren, selbstbewussten Stimme. Veranschaulichen Sie, wie die Nutzung von HeyGen's Vorlagen und Szenen die Erstellung wirkungsvoller Marketingkampagnen schnell beschleunigen kann.
Produzieren Sie ein herzergreifendes 60-sekündiges Testimonial-Video, das sich an SaaS-Unternehmen und Dienstleister richtet und echte Kundenstorys betont. Der visuelle Stil sollte warm und vertrauenswürdig sein, mit natürlichem Licht und nachvollziehbaren Szenarien, gepaart mit einem konversationellen Audiostil. Zeigen Sie die Fähigkeit von HeyGen's Voiceover-Generierung, schriftliche Testimonials zum Leben zu erwecken und sie persönlich und ansprechend zu gestalten.
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Video für Content-Ersteller und digitale Vermarkter, das zeigt, wie man AI-Videos aus einem einfachen Skript generiert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und lebendig sein, mit schnellen Schnitten, die kreative Übergänge zeigen, begleitet von zeitgenössischer elektronischer Musik. Heben Sie HeyGen's Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen hervor, die es Erstellern ermöglicht, ihre Inhalte sofort für verschiedene Plattformen zu optimieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige AI-Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie schnell leistungsstarke, UGC-Stil-AI-Videos, um Konversionen zu steigern und Marketingkampagnen effizient zu optimieren.
Fesselnde Social-Media-Inhalte.
Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, perfekt für dynamische UGC-Stil-Kampagnen über Plattformen hinweg.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ein UGC-Stil-Werbevideo zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende UGC-Stil-Werbevideos zu erstellen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, AI-Avatare und Text-zu-Video aus Ihrem Skript, um ansprechende Inhalte für Ihre Marketingkampagnen zu generieren.
Welche Art von AI-Videos kann ich mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGen können Sie vielfältige AI-Videos für verschiedene Zwecke erstellen. Verwandeln Sie Ihr Skript mühelos in ein Video mit lebensechten AI-Avataren und realistischen Voiceovers, ideal für Testimonial-Videos oder Produktpräsentationen.
Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen für kreative Inhalte?
Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Vorlagen, um die Produktion kreativer Inhalte zu starten. Diese Vorlagen sind darauf ausgelegt, Content-Erstellern zu helfen, wirkungsvolle Marketingkampagnen effizient zu gestalten.
Kann ich die Identität meiner Marke in AI-Videos integrieren, die von HeyGen erstellt wurden?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Branding-Elemente wie Logos und Farben nahtlos in Ihre AI-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-Avatare und das gesamte Videoinhalt stets die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegeln.