Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Tutorial-Video für technikaffine Content-Ersteller, das die Fähigkeiten von HeyGen als fortschrittlichen AI-Tutorial-Video-Maker erklärt. Verwenden Sie einen modernen, schnellen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und klarer AI-Avatar-Präsentation. Betonen Sie, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen den Einstieg in die Inhaltserstellung erleichtern und zeigen Sie die intuitive Nutzung von AI-Avataren, um ihre Tutorials effizient zu personalisieren und zu animieren.
Beispiel-Prompt 2
Veranschaulichen Sie den Schritt-für-Schritt-Prozess zur Erstellung eines Tutorial-Videos mit Untertiteln in einem 2-minütigen Video, das für angehende Pädagogen oder Trainer gedacht ist, die neu in der Videoproduktion sind. Der visuelle Stil sollte freundlich und ansprechend sein und eine Bildschirmaufnahme mit einer unterstützenden, ermutigenden Erzählung simulieren. Zeigen Sie, wie HeyGen die Inhaltserstellung vereinfacht, indem es die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um umfassende Barrierefreiheit zu gewährleisten, indem automatisch Untertitel generiert werden und es den Nutzern ermöglicht wird, Tutorial-Videos ohne komplexe Bearbeitung einfach zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für digitale Vermarkter, die ihre globale Reichweite erweitern möchten, mit Fokus auf den strategischen Vorteil von Untertiteln. Das Video sollte einen polierten und energetischen visuellen Stil haben, komplett mit aufmunternder Hintergrundmusik und einer klaren, überzeugenden Erzählung. Heben Sie HeyGens fortschrittliche Untertitel-/Caption-Funktion hervor, um das Verständnis und die Barrierefreiheit des Publikums zu verbessern, und erwähnen Sie auch die Flexibilität der Anpassung des Seitenverhältnisses und der Exporte, um Inhalte für verschiedene Social-Media-Plattformen anzupassen.
Wie man ein Tutorial-Video mit Untertiteln erstellt

Produzieren Sie mühelos fesselnde Tutorial-Videos mit automatischen Untertiteln, die für Klarheit und Barrierefreiheit sorgen und das Verständnis der Zuschauer verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage oder dem Einfügen Ihres Skripts. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript hilft Ihnen, schnell Tutorial-Videos aus Ihrem Text zu erstellen.
2
Step 2
Erzeugen Sie fesselnde visuelle Inhalte
Nutzen Sie HeyGens AI-Tutorial-Video-Maker, um Ihr Skript in dynamische visuelle Inhalte und fesselnde Voiceovers zu verwandeln, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
3
Step 3
Fügen Sie automatische Untertitel hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft vollständig zugänglich ist, indem Sie automatische Untertitel/Captions aktivieren. HeyGen transkribiert Ihren gesprochenen Inhalt genau, sodass Sie Ihre Untertitel einfach bearbeiten können.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Tutorial fertig ist und die Untertitel perfektioniert sind, nutzen Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und der Exporte. Ihr poliertes Tutorial-Video mit Untertiteln ist nun bereit für Ihr Publikum.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen beim Hinzufügen professioneller Untertitel zu meinen Tutorial-Videos helfen?

HeyGen vereinfacht den Prozess des Hinzufügens von genauen Untertiteln und Captions zu Ihren Tutorial-Videos, um die Barrierefreiheit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern. Unsere fortschrittliche AI generiert automatisch synchronisierte Untertitel, die sicherstellen, dass Ihr Inhalt klar und professionell ist.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur effizienten Erstellung fesselnder Tutorial-Videos?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Tutorial-Video-Maker-Funktionen und eine Bibliothek mit einsatzbereiten Vorlagen, um Ihre Inhaltserstellung erheblich zu beschleunigen. Sie können einfach Tutorial-Videos aus einem einfachen Skript erstellen und dabei AI-Avatare und vielfältige Szenen für professionelle Ergebnisse nutzen.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in all meinen Video-Tutorials?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Marken-Schriftart, Logos und spezifische Farben in jedes Video-Tutorial zu integrieren. Dies gewährleistet eine kohärente Markenidentität und ein professionelles Erscheinungsbild, wenn Sie Ihre fertigen Inhalte herunterladen oder teilen.

Ist es möglich, hochwertige Voiceovers für meine Tutorial-Skripte mit HeyGen zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische Voiceovers direkt aus Ihrem geschriebenen Skript mit einer Vielzahl von Stimmen und Sprachen zu generieren. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Tutorial-Videos eine klare und fesselnde Erzählung haben, ohne dass traditionelle Aufnahme-Software benötigt wird.

