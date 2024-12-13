Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische Voiceovers direkt aus Ihrem geschriebenen Skript mit einer Vielzahl von Stimmen und Sprachen zu generieren. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Tutorial-Videos eine klare und fesselnde Erzählung haben, ohne dass traditionelle Aufnahme-Software benötigt wird.