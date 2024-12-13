Erstellen Sie ein Tutorial-Video mit Bildschirmaufnahme
Erstellen Sie professionelle Tutorials und erklären Sie komplexe Ideen einfach mit leistungsstarker Voiceover-Generierung.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Produkt-Demo-Video, das sich an vielbeschäftigte Technikbegeisterte richtet und die mühelose Einrichtung einer neuen App hervorhebt. Verwenden Sie einen lebendigen und schnellen visuellen Stil, der klare Bildschirmaufnahmen der App-Oberfläche mit dynamischen Vorlagen und Szenen von HeyGen kombiniert, um das visuelle Interesse zu wahren, unterstützt von einem energetischen Soundtrack und prägnanten Untertiteln, um die wichtigsten Funktionen auch ohne Ton zu vermitteln.
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren einen hilfreichen 60-sekündigen Anleitungsvideo-Clip für Kleinunternehmer zur Optimierung ihrer Website mit einem bestimmten Online-Tool, wobei die Benutzerfreundlichkeit betont wird. Die visuelle Präsentation sollte sauber und einfach sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Zuschauer durch die Bildschirmaufnahmeschritte führt, verstärkt durch HeyGens AI-Avatare und klare Visuals, um Klarheit und Vertrauen zu gewährleisten. Ein zugänglicher und ruhiger Stimmton sollte die Visuals begleiten, um komplexe Schritte einfach zu machen.
Erstellen Sie ein prägnantes 20-sekündiges 'Pro-Tipp'-Video für Social-Media-Marketer, das eine schnelle Tastenkombination innerhalb einer beliebten Analyseplattform demonstriert. Dieses Video sollte einen minimalistischen und direkten visuellen Ansatz verfolgen, der sich eng auf die Bildschirmaufnahme konzentriert, mit HeyGens Größenanpassung und Export im Seitenverhältnis, um die mobile Ansicht zu optimieren, ergänzt durch einen kurzen, prägnanten Audiohinweis und klare Textüberlagerung, um den Wert schnell zu kommunizieren. Das Ziel ist es, sofort umsetzbare Ratschläge zu liefern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement im Training.
Nutzen Sie AI, um dynamische Tutorial-Videos und Bildschirmaufnahmen zu erstellen, die das Engagement der Lernenden steigern und die Beibehaltung wichtiger Informationen verbessern.
Erweitern Sie die Kursentwicklung.
Produzieren Sie hochwertige Tutorial-Videos, einschließlich Bildschirmaufnahmen, um effizient mehr Online-Kurse zu entwickeln und ein globales Publikum von Lernenden zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ein kreatives Tutorial-Video zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, kreative Tutorial-Videos effizient mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Generierung zu erstellen. Nutzen Sie professionell gestaltete Videovorlagen und AI-Voiceovers, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln, ideal für ansprechende Produktdemos oder Präsentationen.
Kann HeyGen die Erstellung professioneller Produktdemos und Präsentationen vereinfachen?
Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Produktdemos und Präsentationen erheblich. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek an Videovorlagen und AI-gestützten Tools, um schnell wirkungsvolle Videos zu erstellen und jedes Mal ein poliertes und professionelles Ergebnis zu gewährleisten.
Bietet HeyGen fortschrittliche Funktionen wie Voiceovers und Videountertitel für meine Anleitungsvideos?
Absolut. HeyGen bietet leistungsstarke Voiceover-Generierung und automatische Videountertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Anleitungsvideos zugänglich und wirkungsvoll sind. Verbessern Sie Ihre Tutorial-Videos mit lebensechten AI-Stimmen und klar synchronisiertem Text.
Welche Optionen gibt es für das Teilen und Verteilen von Videos, die mit HeyGen erstellt wurden?
HeyGen macht es einfach, Ihre fertigen Videos zu teilen, indem es den direkten Download im hochwertigen MP4-Format unterstützt. Sie können Ihre Kreationen nahtlos in verschiedenen Plattformen integrieren und teilen, um Ihr Publikum effizient zu erreichen.