Entwickeln Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Marketing-Video für ein B2B-SaaS-Produkt, das sich an vielbeschäftigte Kleinunternehmer richtet, die ihre Abläufe optimieren möchten. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und ansprechend sein, mit schnellen Szenenwechseln und einer optimistischen, selbstbewussten Stimme. Zeigen Sie, wie einfach es ist, überzeugende Marketingvideos mit HeyGens Vorlagen und Szenen zu erstellen, und veranschaulichen Sie effektiv die Vorteile des Produkts, ohne Studios, Schauspieler oder Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Erklärungsvideo, das ein komplexes Finanzkonzept erklärt, zugeschnitten auf junge erwachsene Investoren, die klare, zugängliche Informationen benötigen. Verwenden Sie einen sauberen und minimalistischen visuellen Stil mit infografikähnlichen Elementen, gepaart mit einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Erklärung zu liefern und sorgen Sie für perfekte Klarheit mit automatisch generierten Untertiteln, die komplexe Details in leicht verdauliche Inhalte verwandeln.
Gestalten Sie ein informatives 90-Sekunden-Onboarding-Video für neue Remote-Mitarbeiter, das sich auf Unternehmenskultur und wesentliche Werkzeuge konzentriert, gedacht für diverse neue Mitarbeiter weltweit. Der visuelle und akustische Stil sollte einladend und professionell sein, mit einer vielfältigen Auswahl an visuellen Elementen aus einer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine klare Kommunikation über verschiedene Module hinweg sicherzustellen und einen eindrucksvollen ersten Eindruck für diese Bildungsinhalte zu hinterlassen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Tutorial-Video mit einem Avatar erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Tutorial-Videos mit lebensechten AI-Avataren und dynamischen Inhalten, ohne Studios oder Bearbeitungserfahrung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript und Ihren Avatar
Entwerfen Sie Ihren Tutorial-Inhalt und wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Ideen in einen visuellen Leitfaden zu verwandeln.
2
Step 2
Erzeugen Sie überzeugende Voiceovers
Verwandeln Sie Ihr Skript in natürlich klingende Sprache mit fortschrittlichen Sprachgenerierungsfähigkeiten, um eine klare und ansprechende Erzählung für Ihr Tutorial zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Visuals und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Tutorial mit ansprechenden Visuals aus der Medienbibliothek und generieren Sie automatisch genaue Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit und Wirkung.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr poliertes Video
Finalisieren Sie Ihr Tutorial, indem Sie das bevorzugte Seitenverhältnis für den Export auswählen, sodass es bereit ist, auf jeder Plattform geteilt zu werden, ohne dass komplexe Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie dynamische Social-Media-How-Tos

Erstellen Sie schnell virale Anleitungen und kurze Tutorial-Clips für Social-Media-Plattformen, um Ihr Publikum zu vergrößern und Interaktionen zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich ein Tutorial-Video mit einem Avatar unter Verwendung von HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ein "Tutorial-Video mit einem Avatar" zu erstellen, indem Sie Ihr Skript in dynamische Präsentationen verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Inhalt in den "textbasierten Editor" ein, wählen Sie einen "AI-Avatar" aus, und HeyGen produziert in wenigen Minuten ein professionelles Video, ideal für "Bildungsinhalte".

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Avatar-Video-Generator für kreative Projekte?

HeyGen zeichnet sich als außergewöhnlicher "AI-Avatar-Video-Generator" aus, indem es eine breite Palette lebensechter "AI-Video-Avatare" und intuitive Werkzeuge bietet. Dies ermöglicht es Kreativen, hochwertige Videos für verschiedene "kreative" Projekte effizient zu produzieren, sogar "ohne Studios, Schauspieler oder Bearbeitungsfähigkeiten".

Kann HeyGen mir helfen, ansprechende Marketingvideos zu erstellen, ohne ein Studio zu benötigen?

Ja, HeyGen ist speziell darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, fesselnde "Marketingvideos ohne Studios, Schauspieler oder Bearbeitungsfähigkeiten" zu erstellen. Durch die Nutzung fortschrittlicher "AI-Video"-Technologie und anpassbarer "Stock-Video-Avatare" macht HeyGen professionelle Videoproduktion für all Ihre Kampagnen zugänglich.

Sind HeyGens AI-Video-Avatare anpassbar für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl von "anpassbaren Avataren", um sicherzustellen, dass Ihre "AI-Video-Avatare" perfekt zu Ihrer Marke oder Botschaft passen. Sie können ihr Aussehen personalisieren und sogar Funktionen wie "AI Voice Clone" nutzen, um eine wirklich einzigartige Präsentation über diverse "Bildungsinhalte" hinweg zu schaffen.

