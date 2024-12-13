Erstellen Sie ein Tutorial-Video mit KI in Minuten

Erstellen Sie schnell ansprechende KI-Tutorial-Videos mit dynamischer Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen und HR-Abteilungen, das zeigt, wie man effektive Videodokumentationen für neue SOPs mit KI erstellt. Dieses Video erfordert einen informativen und strukturierten visuellen und audiovisuellen Stil, mit einer ruhigen, autoritativen Stimme und wichtigen Text-Highlights auf dem Bildschirm, unter Verwendung von HeyGens vielseitigen Vorlagen & Szenen und präzisen Untertiteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges KI-Tutorial-Video für Technikbegeisterte und Online-Lehrer, das fortgeschrittene Konzepte auf ansprechende und dynamische Weise erklärt. Der moderne visuelle Stil, komplett mit inspirierender Hintergrundmusik und einem KI-Avatar als Expertenführer, sollte HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und flexible Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Marketingfachleute, das zeigt, wie man bestehende Inhalte schnell in wirkungsvolle KI-Trainingsvideos umwandelt. Dieses schnelle, prägnante und energiegeladene Video sollte markenspezifische Visuals und dynamische Schnitte enthalten, die HeyGens fortschrittliche Sprachgenerierung und Text-zu-Video aus Skripten nutzen, zusammen mit umfassenden Untertiteln für maximale Reichweite.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Tutorial-Video mit KI erstellt

Erstellen Sie ansprechende und effektive How-to-Videos in Minuten, indem Sie KI nutzen, um Ihre Produktion zu optimieren und professionelle Dokumentationen mühelos zu liefern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Erstellen Sie Ihr detailliertes Tutorial-Skript. Unsere generative KI-Plattform wird diesen Text verwenden, um die Grundlage Ihres Videos zu erstellen und eine nahtlose Produktion zu ermöglichen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an lebensechten KI-Avataren, um Ihr Tutorial-Video zu moderieren. Diese digitalen Präsentatoren sorgen für eine professionelle und ansprechende Präsentation Ihrer Inhalte.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Untertiteln und Branding
Generieren Sie automatisch genaue Untertitel für Barrierefreiheit. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke an, um Konsistenz in Ihrer Videodokumentation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Tutorial
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es im optimalen Seitenverhältnis für Ihre Plattform. Ihre professionell erstellten KI-Trainingsvideos sind nun bereit, mit Ihrem Publikum geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Erklärungen

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, verständliche KI-Tutorial-Videos, um komplexe Informationen für alle zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von KI-Tutorial-Videos vereinfachen?

HeyGens generative KI-Plattform beschleunigt den Prozess zur Erstellung eines Tutorial-Videos mit KI erheblich. Sie können Skripte in professionelle Videos umwandeln, indem Sie KI-Avatare verwenden, automatisch Sprachaufnahmen generieren und sogar KI-gestützte Skripte für eine effiziente Inhaltserstellung erstellen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für Videodokumentation und Schulungen?

Für Videodokumentation und KI-Trainingsvideos bietet HeyGen robuste Funktionen wie automatische Untertitel, mehrsprachige Unterstützung und einen Bildschirmrekorder. Diese Tools ermöglichen die Erstellung umfassender SOPs mit KI und sorgen für klare und zugängliche Kommunikation.

Kann HeyGen helfen, mein KI-Video-Generator-Ergebnis mit Branding anzupassen?

Absolut, HeyGens KI-Video-Generator bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren. Nutzen Sie unsere vielfältigen Vorlagen und Videobearbeitungstools, um sicherzustellen, dass Ihre KI-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger KI-Avatare und Inhalte?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, aus einer breiten Palette von KI-Avataren zu wählen, um Ihre Tutorial-Videos zu verbessern. Unsere Plattform bietet auch eine Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Anpassung des Seitenverhältnisses, um Ihre Inhalte mühelos zu diversifizieren, alles verwaltet durch einen intuitiven KI-Video-Editor.

