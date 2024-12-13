HeyGen ermöglicht es Ihnen, aus einer breiten Palette von KI-Avataren zu wählen, um Ihre Tutorial-Videos zu verbessern. Unsere Plattform bietet auch eine Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Anpassung des Seitenverhältnisses, um Ihre Inhalte mühelos zu diversifizieren, alles verwaltet durch einen intuitiven KI-Video-Editor.