Erstellen Sie ein Tutorial-Video in mehreren Sprachen für globale Wirkung

Erreichen Sie internationale Zielgruppen mühelos und vereinfachen Sie die mehrsprachige Videoproduktion mit HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierung.

458/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen und E-Learning-Inhaltsersteller, das den nahtlosen Prozess der "E-Learning-Lokalisierung" und "mehrsprachigen Videoproduktion" für eine globale Belegschaft veranschaulicht. Das Video sollte eine informative, aber freundliche visuelle Ästhetik annehmen, verschiedene AI-Avatare verwenden, um Lektionen in verschiedenen Sprachen zu vermitteln, ergänzt durch HeyGens integrierte Voiceover-Generierung und Untertitel.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Werbevideo für Marketingfachleute und erfahrene Inhaltsersteller, das zeigt, wie bestehende Inhalte mit HeyGens "Transkriptions- oder Übersetzungs"-Fähigkeit leicht für neue internationale Märkte angepasst werden können. Der visuelle Ansatz sollte dynamisch und ansprechend sein, mit nebeneinander gestellten Vergleichen der Original- und lokalisierten Videos, einer energetischen Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 45-sekündige Schnellführung für Tech-Startups und Produktmanager, die global starten, und heben Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens "AI Voices" hervor, um ein einziges Kerntutorial für diverse "internationale Zielgruppen" zu erstellen. Der visuelle Stil sollte modern und schnelllebig sein, verschiedene AI-Avatare verwenden, die in schneller Abfolge verschiedene Sprachen sprechen, alles unterstützt von HeyGens robuster Voiceover-Generierung und leicht hinzufügbaren Untertiteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Tutorial-Video in mehreren Sprachen erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Tutorial-Videos für globale Zielgruppen, indem Sie AI nutzen, um Ihre Inhalte mit professionellen Voiceovers und Untertiteln zu übersetzen und zu lokalisieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kernvideo
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres ersten Tutorial-Videos, indem Sie ein Skript verwenden, um einen AI-Avatar zu generieren oder Text-zu-Video zu konvertieren. Dies bildet die Grundlage für Ihre mehrsprachigen Inhalte.
2
Step 2
Fügen Sie mehrsprachige Voiceovers hinzu
Nutzen Sie den AI Video Translator, um präzise Voiceovers und Synchronisationen in mehreren Zielsprachen zu generieren. Diese Funktion verwendet AI Voices, um eine natürlich klingende Erzählung zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie übersetzte Untertitel
Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie automatisch übersetzte Untertitel oder geschlossene Untertitel für jede Sprache generieren und anwenden. Dies bietet textbasierte Unterstützung für diverse Zuschauer.
4
Step 4
Exportieren Sie für globale Reichweite
Sobald Ihr mehrsprachiges Tutorial fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, um internationale Zielgruppen effektiv zu erreichen. Ihre Inhalte sind nun bereit für die weltweite Verbreitung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Erklärung komplexer Themen

.

Übersetzen und lokalisieren Sie komplexe Tutorial-Videos mühelos mit AI Voices und Synchronisationen, um komplexe Themen für globale Lernende zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein Tutorial-Video in mehreren Sprachen zu erstellen?

HeyGens AI Video Translator vereinfacht die mehrsprachige Videoproduktion, indem er AI Voices für Synchronisationen und Voiceovers anbietet. Sie können Ihre Inhalte mühelos für internationale Zielgruppen lokalisieren und Bildungsinhalte mit präzisen Transkriptionen oder Übersetzungen erstellen.

Welche Art von AI Voices bietet HeyGen für die Videoproduktion an?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen AI Voices, die von fortschrittlicher Text-to-Speech-Technologie angetrieben werden. Diese Stimmen können für Voiceovers verwendet werden, sodass Inhaltsersteller effizient professionelle Audios für ihre Videos generieren können.

Funktioniert HeyGen als umfassender AI-Videoeditor?

Ja, HeyGen ist eine leistungsstarke generative AI-Plattform, die robuste AI-Videoeditor-Funktionen bietet. Sie ermöglicht es Inhaltserstellern, den gesamten Videoproduktionsprozess vom Skript bis zum endgültigen Output zu optimieren, einschließlich Funktionen wie Untertitel und persönliche Avatare.

Kann HeyGen Video-Transkriptionen oder Übersetzungen durchführen?

Absolut. HeyGen unterstützt effiziente Video-Transkriptionen und Übersetzungen, was es ideal für E-Learning-Lokalisierung und das Erreichen internationaler Zielgruppen macht. Unsere Plattform kann auch Synchronisationen durchführen, um Ihre Botschaft nahtlos in verschiedenen Sprachen zu übermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo