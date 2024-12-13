Erstellen Sie ein Tutorial-Video aus einem Skript: Schnelle & Einfache AI-Erstellung

Nutzen Sie Text-zu-Video aus einem Skript, um mit AI-gesteuerter Effizienz ansprechende Tutorial-Inhalte einfach zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können Online-Lehrer ihre Unterrichtspläne schnell in ansprechende Videoinhalte umwandeln? Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für Online-Kurs-Ersteller, das ein komplexes Codierungskonzept mit interaktiven Visualisierungen, peppiger Hintergrundmusik und präzisen Untertiteln für Barrierefreiheit zeigt. Das Video sollte einen erklärenden und dynamischen visuellen Stil haben und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um abstrakte Ideen zu veranschaulichen und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Produktupdate-Video für Produktvermarkter, das eine neue Softwarefunktion vorstellt. Dieses Video sollte einen modernen und eleganten visuellen Stil mit animierten Grafiken, dynamischen Übergängen und einem professionellen AI-Avatar haben, der die wichtigsten Vorteile präsentiert. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche AI-Skript-zu-Video-Generator-Funktionalität und die AI-Avatare-Fähigkeit, um eine fesselnde und ansprechende Ankündigung zu erstellen, die sofort Aufmerksamkeit erregt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges ausführliches Tutorial-Video für Content-Ersteller, das den Prozess der Optimierung von Inhalten für verschiedene Social-Media-Plattformen erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte sehr informativ sein, mit detaillierten Bildschirmaufnahmen, aufschlussreichen Hinweisen und einer freundlichen AI-Stimme, wobei der Inhalt dynamisch in verschiedenen Seitenverhältnissen präsentiert wird. Nutzen Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassungs- und Exportfunktionen, um die Anpassungsfähigkeit an mehrere Plattformen zu demonstrieren und die Reichweite Ihres Tutorial-Videos zu maximieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Tutorial-Video aus einem Skript erstellt

Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte schnell und effizient in ansprechende Tutorial-Videos, indem Sie AI-gestützte Tools für ein professionelles Ergebnis nutzen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr vollständiges Tutorial-Skript direkt in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion wird Ihren Text sofort in Videoszenen umwandeln, die zur Anpassung bereitstehen.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Avatar
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Wählen Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevante Visuals und Stock-Footage hinzuzufügen, die Ihr Skript ergänzen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachüberlagerung und Branding hinzu
Nutzen Sie unsere Sprachüberlagerungserstellung, um automatisch professionelle Erzählungen aus Ihrem Skript zu erstellen. Versehen Sie Ihr Video weiter mit Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierten Logos und Farben und fügen Sie Hintergrundmusik hinzu.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Tutorial
Finalisieren Sie Ihr Tutorial, indem Sie Untertitel für Barrierefreiheit generieren und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen. Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video sofort.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erklären Sie komplexe Themen

Erklären Sie effektiv komplexe Themen durch klare, prägnante Tutorial-Videos, die direkt aus Ihrem Skript erstellt werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Skript-zu-Video-Generator?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Skript-zu-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, mühelos Videos aus einem Skript zu erstellen. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGens ausgeklügelte Plattform generiert ein hochwertiges Video mit sprechendem Kopf, komplett mit AI-Sprachüberlagerung und relevanten visuellen Elementen, was Ihre Inhaltserstellung vereinfacht.

Welche anpassbaren Bearbeitungen kann ich in meinen Videos innerhalb von HeyGen vornehmen?

Innerhalb von HeyGens leistungsstarkem Online-Video-Editor können Sie umfangreiche anpassbare Bearbeitungen vornehmen, einschließlich der Anpassung von Seitenverhältnissen, der Anwendung von Branding-Kontrollen mit Ihrem Logo und dem Hinzufügen von Hintergrundmusik. Dies stellt sicher, dass Ihr endgültiges Tutorial-Video perfekt auf Ihre spezifischen Anforderungen und Ihre visuelle Identität abgestimmt ist.

Kann HeyGen automatisch AI-Sprachüberlagerungen und Untertitel für meine Videos generieren?

Ja, HeyGen integriert robuste AI-Tools, um automatisch professionelle AI-Sprachüberlagerungen für Ihre Skripte und präzise Untertitel für alle Ihre Videos zu generieren. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Inhalte zugänglich und poliert sind, was die Reichweite und Klarheit Ihres Tutorial-Videos aus einem Skript verbessert.

Bietet HeyGen Stock-Footage und Medien zur Verbesserung meiner Videoinhalte?

Absolut. HeyGen bietet eine umfassende Medienbibliothek und unterstützt die Integration von hochwertigem Stock-Footage, um Ihre Videos mit vielfältigen visuellen Elementen zu bereichern. Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende und dynamische Inhalte zu erstellen, ohne externe Medien beschaffen zu müssen, was Ihre Videoproduktion effizienter macht.

