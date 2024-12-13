Absolut. HeyGen bietet eine umfassende Medienbibliothek und unterstützt die Integration von hochwertigem Stock-Footage, um Ihre Videos mit vielfältigen visuellen Elementen zu bereichern. Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende und dynamische Inhalte zu erstellen, ohne externe Medien beschaffen zu müssen, was Ihre Videoproduktion effizienter macht.