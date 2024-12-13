Erstellen Sie ein Tutorial-Video für Ihre Website: Ihr einfacher Leitfaden

Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle, ansprechende Anleitungsvideos. Verwandeln Sie Ihre Skripte mit HeyGens nahtloser Text-zu-Video-Funktion in überzeugende visuelle Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein freundliches 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Kunden, das sie durch die ersten Einrichtungsschritte unseres Online-Dienstes führt. Dieses Schulungsvideo sollte einen professionellen, einladenden AI-Avatar enthalten, der die Informationen präsentiert, ergänzt durch lebendige Bildschirmtexte und einen positiven, ermutigenden Ton. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare für einen menschlichen Präsentator, ohne eine Kamera zu benötigen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ausführliches 90-sekündiges Video-Tutorial für Website-Besucher, die an fortgeschrittenen Anpassungsoptionen interessiert sind, und bieten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für unser Design-Tool. Der visuelle und akustische Stil sollte detailliert und lehrreich sein, mit klaren Bildern und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine gleichbleibende Audioqualität während der gesamten Präsentation sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das zeigt, wie einfach es ist, ein Video-Tutorial mit unserer Plattform zu erstellen, und richten Sie sich dabei an potenzielle neue Nutzer und kleine Unternehmen. Diese Werbung für den Tutorial-Video-Maker muss schnelllebig und visuell aufregend sein, mit schnellen Schnitten und prominenten, leicht lesbaren Untertiteln. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zuschauerbindung und Zugänglichkeit zu maximieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Tutorial-Video für Ihre Website erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Tutorial-Videos für Ihre Website. Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen und verbessern Sie das Nutzerverständnis in nur wenigen Schritten.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Gliederung der wichtigsten Punkte Ihres Tutorials. Nutzen Sie HeyGens robuste **Vorlagen & Szenen** für einen schnellen Start oder schreiben Sie Ihr detailliertes **Skript**, um sofort ein Video mit Text-zu-Video zu erstellen.
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und Avatare
Verbessern Sie Ihre Anleitung, indem Sie aus einer Vielzahl von visuellen Elementen wählen. Integrieren Sie ansprechende **AI-Avatare**, um Ihre Informationen klar zu präsentieren, oder laden Sie eigene Medien hoch, um Ihre Inhalte zu personalisieren.
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Sorgen Sie für Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie HeyGens professionelle **Voiceover-Generierung** nutzen, um Ihre Schritte zu erläutern. Sie können auch automatische Untertitel hinzufügen, um Ihre Inhalte für alle Zuschauer inklusiv zu gestalten.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihr Tutorial-Video ab, indem Sie das Seitenverhältnis bei Bedarf anpassen. **Exportieren** Sie Ihr hochwertiges Video einfach und betten Sie es direkt ein, um es **auf Ihrer Website zu teilen** und maximale Wirkung zu erzielen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen

Zerlegen Sie komplexe Prozesse in klare, leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials für Ihre Website-Besucher.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Tutorial-Videos für meine Website vereinfachen?

HeyGen macht es einfach, ansprechende Tutorial-Videos mit AI-generierten Avataren und Text-zu-Video aus Ihrem Skript zu erstellen. Wählen Sie aus professionellen Vorlagen und personalisieren Sie Ihr Video mit Voiceovers und Branding-Optionen, um eine hochwertige Dokumentation für Ihre Nutzer sicherzustellen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für einen Tutorial-Video-Maker?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihr Textskript in dynamische Video-Tutorials mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren Voiceovers zu verwandeln. Dieser AI-gestützte Ansatz vereinfacht den Bearbeitungsprozess und ermöglicht es Ihnen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen effizient zu produzieren.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Video-Tutorials einfach auf meiner Website teilen?

Absolut! Sobald Sie Ihr Video-Tutorial mit HeyGen erstellt haben, können Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren und direkt auf Ihrer Website einbetten. So sind Ihre Anleitungsvideos für Ihr Publikum leicht zugänglich und bieten wertvolle Benutzeranleitungen.

Wie ermöglicht es mir HeyGen, meine Anleitungsvideos an meine Marke anzupassen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Optionen, einschließlich benutzerdefinierter Logos, Farben und Schriftarten, um sicherzustellen, dass Ihre Anleitungsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können auch eigene Medien hochladen und Vorlagen nach Ihren Wünschen personalisieren, um wirklich professionelle Video-Tutorials zu erstellen.

