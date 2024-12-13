Erstellen Sie ein Tutorial-Video für Software

Erstellen Sie mühelos professionelle Software-Tutorial-Videos und ansprechende Anleitungsinhalte mit HeyGen's AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Software-Tutorial, das eine leistungsstarke neue Funktion für bestehende Nutzer demonstriert, die spezifische Funktionen meistern möchten. Das Video sollte eine lebendige, moderne visuelle Ästhetik mit scharfen grafischen Anmerkungen und einer energetischen, informativen Stimme verwenden. Erstellen Sie dieses Video mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre detaillierten Erklärungen schnell in ansprechende visuelle Sequenzen zu verwandeln und sicherzustellen, dass jeder Zuschauer die erweiterten Funktionen versteht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das einen schnellen Tipp zur Steigerung der Produktivität für vielbeschäftigte Fachleute bietet, die unsere Software nutzen. Visuell sollte es ein schnelles, visuell reichhaltiges Erlebnis mit schnellen Schnitten und ansprechendem On-Screen-Text sein, unterstützt von einem peppigen, motivierenden Soundtrack und klarer Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionell aussehendes Tutorial zusammenzustellen, das sofort Aufmerksamkeit erregt und Mehrwert bietet.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein aufregendes 50-sekündiges Ankündigungsvideo, das ein bedeutendes neues Software-Update für aktuelle Abonnenten präsentiert, die gespannt auf neue Funktionen sind. Die visuelle Präsentation sollte poliert und futuristisch sein, mit sanften Übergängen und animierten Grafiken, die die neuen Fähigkeiten hervorheben, alles gepaart mit einer selbstbewussten und klaren Erzählung. Nutzen Sie HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass das Tutorial auf allen sozialen Medienplattformen perfekt aussieht und ein optimiertes Seherlebnis bietet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Tutorial-Video für Software erstellt

Erstellen Sie ansprechende Software-Tutorials mit klaren Schritten und professionellen visuellen Elementen, um Ihr Publikum effektiv zu führen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihren Plan
Skizzieren Sie die wichtigsten Punkte Ihres Tutorials und schreiben Sie ein detailliertes "Skript", um einen klaren, logischen Ablauf zu gewährleisten. Dies bildet die Grundlage für die Nutzung der "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeiten.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente oder nehmen Sie Ihren Bildschirm auf
Zeigen Sie Ihre Software in Aktion mit "Bildschirmaufnahmen" für direkte Demonstrationen. Für einen moderierten Ansatz nutzen Sie HeyGen's "AI-Avatare", um Ihre Schritte zu erläutern, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie Erzählung hinzu und bearbeiten Sie Ihr Video
Verbessern Sie die Klarheit, indem Sie eine professionelle Sprachaufnahme hinzufügen. Verwenden Sie HeyGen's "Sprachgenerierung", um Ihre Schritte klar zu erzählen, und bearbeiten Sie dann Ihr Video für fließende Übergänge und ein gutes Tempo, indem Sie visuelle Hilfsmittel für eine bessere "Erzählung" integrieren.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Tutorial
Schließen Sie Ihr Tutorial ab, indem Sie sicherstellen, dass alle Elemente poliert sind. Verwenden Sie HeyGen's "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für Plattformen wie "YouTube" oder Ihr Lernmanagementsystem vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Software-Anleitungen & -Promos

Erstellen Sie schnell ansprechende Kurzvideos für Software-Funktionen, Updates oder Social-Media-Promotion, um Nutzer effizient zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, effizient ein Tutorial-Video für Software zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Software-Tutorial-Videos, indem es Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren verwandelt. Diese Fähigkeit eliminiert die Notwendigkeit für komplexe Aufnahmegeräte und verkürzt den Videoerstellungsprozess erheblich.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Anleitungs-Videos mit professionellem Schliff?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Tools für Anleitungs-Videos, einschließlich Text-zu-Video-Generierung, vielfältige AI-Avatare und hochwertige Sprachgenerierung aus Ihrem Skript. Sie können auch Branding-Kontrollen integrieren und verschiedene Vorlagen nutzen, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Kann ich visuelle Hilfsmittel hinzufügen und das Branding für meine HeyGen-gestützten Software-Tutorials anpassen?

Ja, HeyGen unterstützt die nahtlose Integration von visuellen Hilfsmitteln durch seine umfangreiche Medienbibliothek und vorgefertigte Szenen, sodass Sie Ihre Software-Tutorials verbessern können. Sie können auch das Logo und die spezifischen Farben Ihrer Marke anwenden, um ein konsistentes Branding in all Ihren Videos zu gewährleisten.

Wie vereinfacht HeyGen den Skript- und Erzählprozess für die Produktion von Tutorial-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es Ihr geschriebenes Skript direkt in professionelle Audioerzählungen mit einer großen Auswahl an AI-Stimmen umwandelt. Diese Text-zu-Video-Funktionalität rationalisiert die Produktion von Tutorial-Videos und eliminiert die Notwendigkeit für manuelle Sprachaufnahmen oder Aufnahmegeräte.

