Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges "How-to"-Video für erfahrene Benutzer einer komplexen Android-App, das zeigt, wie man die erweiterte Daten-Synchronisationsfunktion meistert. Das Video sollte einen professionellen und ansprechenden visuellen Stil haben, der dynamische Bildschirmaufnahmen mit einer gut strukturierten Erzählung kombiniert, die aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt wurde, um ein umfassendes Lernerlebnis zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das das neueste Update für eine spannende iPhone-App ankündigt und drei wichtige neue Funktionen hervorhebt. Dieses lebendige Video sollte einen energetischen und hellen animierten visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik aufweisen und HeyGens AI-Avatare nutzen, um die Updates auf eine freundliche und zugängliche Weise für aktuelle Benutzer zu präsentieren, die auf neue Funktionen gespannt sind.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für das interne Teamtraining, das als AI-generierte Videodokumentation für ein bestimmtes Modul innerhalb einer benutzerdefinierten internen Android-App dient. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, prägnant und geschäftlich sein, wobei ein schrittweiser Leitfaden mit Hilfe von HeyGens Untertiteln/Captioning präsentiert wird, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Teammitglieder zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Wie man ein Tutorial-Video für Ihre App erstellt

Produzieren Sie schnell ansprechende und informative Schritt-für-Schritt-Videoguides für Ihre mobile Anwendung, um die Benutzeranleitung und Funktionsbeschreibungen zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Skizzieren Sie die wichtigsten Aktionen und Funktionen, die Sie demonstrieren möchten. Ein gut strukturiertes Skript stellt sicher, dass Ihr Tutorial alle wesentlichen Schritte klar abdeckt.
2
Step 2
App-Interaktionen aufzeichnen
Erfassen Sie die tatsächliche Nutzung Ihrer App durch hochwertige Bildschirmaufnahmen. Simulieren Sie Taps und Wischbewegungen, um jeden Schritt für Ihr Publikum perfekt zu veranschaulichen.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und Voiceover
Verbessern Sie Ihr Tutorial, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihr Skript erzählt. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche Text-zu-Sprache-Funktion für die professionelle Sprachgenerierung.
4
Step 4
Letzte Anpassungen vornehmen und exportieren
Integrieren Sie Untertitel/Captions für die Zugänglichkeit, fügen Sie Ihre Branding-Elemente wie Logos hinzu und wählen Sie Ihr bevorzugtes Seitenverhältnis, bevor Sie Ihr poliertes Video exportieren.

Schnelle App-Erklärvideos

Erstellen Sie sofort überzeugende, kurze App-Erklärvideos und Highlights, die perfekt für soziale Medien oder schnelles Benutzer-Onboarding geeignet sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung eines Tutorial-Videos für meine App vereinfachen?

HeyGen nutzt seine generative AI-Plattform, um den Prozess der Erstellung eines Tutorial-Videos zu vereinfachen. Sie können ein Skript problemlos in ein professionelles Video mit AI-Avataren und generierten Sprachaufnahmen verwandeln, was die Produktionszeit für Ihr mobiles App-Tutorial-Video erheblich verkürzt.

Unterstützt HeyGen die Integration von mobilen App-Visuals oder Bildschirmaufnahmen in Tutorial-Videos?

Obwohl HeyGen in erster Linie eine AI-Video-Generierungsplattform ist, können Sie Ihre Bildschirmaufnahmen und andere mobile App-Visuals, wie die von Android- oder iPhone-Apps, nahtlos in die Plattform importieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-App-Demonstrationen mit AI-generierten Erklärungen zu kombinieren, um umfassende mobile App-Tutorial-Videos zu erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um professionelle Qualität und Branding für meine How-to-Videos sicherzustellen?

HeyGen bietet professionelle Vorlagen, anpassbare Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie automatische Untertitel/Captions, um sicherzustellen, dass Ihre How-to-Videos und Erklärvideos ein hochwertiges, gebrandetes Aussehen behalten. Diese Funktionen erleichtern die Erstellung von polierter Videodokumentation.

Können HeyGen-Tutorial-Videos einfach auf Plattformen wie YouTube geteilt werden?

Absolut, HeyGen ermöglicht flexible Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis, sodass Ihre Tutorial-Videos für verschiedene Veröffentlichungsformate, einschließlich YouTube und anderer sozialer Medien, bereit sind. Sie können Ihre Videodokumentation effizient mit Ihrem Zielpublikum teilen.

