Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges informatives Video für bestehende Mitarbeiter, das eine ansprechende, infografikartige visuelle Präsentation mit einer autoritativen, ruhigen Stimme nutzt, um häufige Fragen zu Ausgabenlimits und dem Erstattungsprozess zu klären. Dieses Video sollte mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für eine effiziente Inhaltserstellung erstellt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für Manager, die für Reisegenehmigungen verantwortlich sind, mit einem klaren, prägnanten visuellen Stil, Bildschirmtext und einem professionellen, ermutigenden Audioton, um Genehmigungsprozesse zu optimieren und Kostenkontrollmaßnahmen zu verstärken. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges wichtiges Update-Video für alle Mitarbeiter, das einen szenariobasierten visuellen Stil mit realen Beispielen und einer informativen, beruhigenden Stimme verwendet, um kritische Richtlinienänderungen in Bezug auf Mitarbeitersicherheitsprotokolle zu kommunizieren. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für ein breiteres Verständnis einbinden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Schulungsvideo zur Reisepolitik erstellt

Erstellen Sie schnell ansprechende und konforme Schulungsvideos für Ihre Unternehmensreisepolitik, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter die Richtlinien und Sicherheitsprotokolle verstehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Entwerfen Sie den umfassenden Inhalt für Ihre Schulung zur Unternehmensreisepolitik. Nutzen Sie HeyGens Fähigkeit, **Text-zu-Video aus Skript** zu erstellen, um Ihre schriftlichen Richtlinien mühelos in dynamische visuelle Anleitungen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatar und Szenen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von **AI-Avataren**, die das Gesicht Ihrer Schulung sein sollen. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit geeigneten Szenen und Vorlagen, um wichtige Aspekte Ihrer Geschäftsreisepolitik visuell darzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Stimme hinzu
Integrieren Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens, indem Sie HeyGens **Branding-Kontrollen** nutzen, um Ihr Logo und spezifische Farben hinzuzufügen. Dies stellt sicher, dass Ihr Schulungsvideo Ihr Unternehmensimage konsistent über alle Lernressourcen hinweg widerspiegelt.
4
Step 4
Fügen Sie Untertitel hinzu und exportieren Sie
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Mitarbeiter, indem Sie **Untertitel/Captions** in Ihr Video einfügen. Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr poliertes Schulungsvideo zur Unternehmensreisepolitik, bereit zur Verteilung, um das Verständnis von Richtlinienänderungen sicherzustellen.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinieninformationen

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensreisepolitiken in leicht verständliche Videoinhalte, um komplexe Vorschriften für alle Mitarbeiter klar und zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, effizient ein Schulungsvideo zur Reisepolitik zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Schulungsvideos zur Unternehmensreisepolitik aus Textskripten zu erstellen, indem realistische AI-Avatare und anpassbare Vorlagen genutzt werden. Dies vereinfacht den Prozess, Mitarbeiter über wesentliche Geschäftsreise-Richtlinien zu informieren.

Wie stellt HeyGen die klare Kommunikation unserer Unternehmensreisepolitik sicher?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Unternehmensreisepolitik klar kommuniziert wird, durch professionelle Voiceovers, automatische Untertitel und gebrandete Visuals. Dies hilft den Mitarbeitern, wichtige Details wie Buchungsverfahren, Ausgabenberichte und Mitarbeitersicherheitsprotokolle leicht zu verstehen.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von AI für die Schulung zur Unternehmensreisepolitik?

Die Nutzung von AI mit HeyGen für Schulungsvideos zur Unternehmensreisepolitik verbessert erheblich die Konsistenz und das Engagement über alle Lernressourcen hinweg. Es ermöglicht auch schnelle Aktualisierungen von Richtlinieninformationen, was die Kostenkontrolle und die allgemeine Compliance verbessert.

Kann ich die Schulungsvideos anpassen, um unsere Marke und spezifische Reisepolitik widerzuspiegeln?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, das Branding Ihres Unternehmens, spezifische Details der Reisepolitik und einzigartige Visuals zu integrieren. Sie können jedes Schulungsvideo so anpassen, dass es perfekt zu Ihrer Unternehmensidentität und -botschaft passt.

