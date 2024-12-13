Erstellen Sie ein Trainingsvideo: Schnell & Ansprechend

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Produkt-Demo-Erklärvideo für potenzielle Kunden, das die Funktionen und Vorteile eines neuen Software-Updates zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren, schrittweisen Demonstrationen und einer selbstbewussten, überzeugenden Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine hochwertige, professionelle Tonspur zu gewährleisten, die bei potenziellen Nutzern Anklang findet und den Wert des Produkts hervorhebt.
Produzieren Sie ein wichtiges 90-sekündiges Compliance-Training-Video für alle Mitarbeiter, das neue Datenschutzbestimmungen erklärt. Dieses Video erfordert einen ernsten, informativen und professionellen visuellen Stil, der einfache Grafiken verwendet, um komplexe Konzepte mit einer autoritativen Stimme zu vermitteln. Um die Inhaltserstellung zu optimieren, integrieren Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um vorbereitete juristische Texte in ein leicht verständliches und wirkungsvolles Trainingsmodul für L&D-Teams zu verwandeln.
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges technisches How-to-Video für Teammitglieder, die eine neue interne Softwarefunktion erlernen. Der visuelle Ansatz sollte direkt und stark auf Bildschirmaufnahmen fokussiert sein, begleitet von einer ruhigen, klaren Erzählung, die die Nutzer durch jeden Schritt führt. Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, damit die Zuschauer komplexe Anweisungen während dieses wichtigen technischen Trainings leicht nachvollziehen und verstehen können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Trainingsvideo erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Trainingsvideos für Mitarbeiter-Onboarding, Produktdemos oder Erklärinhalte mit unserer AI-Videoplattform.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Trainingsvideo-Skripts. Die Text-zu-Video-Funktion unserer Plattform verwandelt Ihren Text sofort in dynamische Videoinhalte.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Trainingsinhalte professionell zu präsentieren und einen ansprechenden menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne dass eine Filmaufnahme erforderlich ist.
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceovers
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie hochwertige AI-Voiceovers direkt aus Ihrem Text generieren, um eine klare und konsistente Erzählung in Ihrem Video sicherzustellen.
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Ihr Trainingsvideo ist fertig! Nutzen Sie unsere Funktionen zur Größenanpassung und zum Exportieren, um Ihr Video für jede Plattform und jedes Publikum bereitzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

Verwandeln Sie komplexe Konzepte und technische Anweisungen in klare, prägnante und leicht verständliche Trainingsvideos für alle Mitarbeiter.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess zur Erstellung ansprechender Trainingsvideos?

HeyGens fortschrittliche AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, mühelos AI-Videos zu erstellen, indem Sie Skripte in professionelle Trainingsvideos mit AI-Avataren und realistischen AI-Voiceovers verwandeln, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.

Welche Arten von Trainingsvideos kann ich mit HeyGen entwickeln?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Trainingsvideos produzieren, darunter Module für das Mitarbeiter-Onboarding, Produktdemos und umfassende Erklärvideos, die alle unsere vielfältigen Trainingsvideo-Vorlagen für ein professionelles Erscheinungsbild nutzen.

Kann HeyGen helfen, Trainingsvideos an meine Marke anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und den Medien Ihres Unternehmens anpassen können, um sicherzustellen, dass alle Ihre Trainingsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Wie profitieren L&D-Teams von der Nutzung von HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen befähigt L&D-Teams, effizient hochwertige Trainingsvideos zu produzieren und Updates einfach umzusetzen, um den Wissensaustausch in der gesamten Organisation zu fördern, ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenzen oder -ressourcen zu benötigen.

