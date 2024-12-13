Erstellen Sie ein Trainingsvideo: Schnell & Ansprechend
Erstellen Sie ansprechende Trainingsvideos für Mitarbeiter-Onboarding und Produktdemos mit AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Produkt-Demo-Erklärvideo für potenzielle Kunden, das die Funktionen und Vorteile eines neuen Software-Updates zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren, schrittweisen Demonstrationen und einer selbstbewussten, überzeugenden Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine hochwertige, professionelle Tonspur zu gewährleisten, die bei potenziellen Nutzern Anklang findet und den Wert des Produkts hervorhebt.
Produzieren Sie ein wichtiges 90-sekündiges Compliance-Training-Video für alle Mitarbeiter, das neue Datenschutzbestimmungen erklärt. Dieses Video erfordert einen ernsten, informativen und professionellen visuellen Stil, der einfache Grafiken verwendet, um komplexe Konzepte mit einer autoritativen Stimme zu vermitteln. Um die Inhaltserstellung zu optimieren, integrieren Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um vorbereitete juristische Texte in ein leicht verständliches und wirkungsvolles Trainingsmodul für L&D-Teams zu verwandeln.
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges technisches How-to-Video für Teammitglieder, die eine neue interne Softwarefunktion erlernen. Der visuelle Ansatz sollte direkt und stark auf Bildschirmaufnahmen fokussiert sein, begleitet von einer ruhigen, klaren Erzählung, die die Nutzer durch jeden Schritt führt. Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, damit die Zuschauer komplexe Anweisungen während dieses wichtigen technischen Trainings leicht nachvollziehen und verstehen können.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement im Training.
Nutzen Sie AI, um dynamische Trainingsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Erweitern Sie Lernmöglichkeiten.
Entwickeln und skalieren Sie eine größere Anzahl von Trainingskursen, um effektiv ein globales Publikum von Lernenden zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess zur Erstellung ansprechender Trainingsvideos?
HeyGens fortschrittliche AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, mühelos AI-Videos zu erstellen, indem Sie Skripte in professionelle Trainingsvideos mit AI-Avataren und realistischen AI-Voiceovers verwandeln, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.
Welche Arten von Trainingsvideos kann ich mit HeyGen entwickeln?
Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Trainingsvideos produzieren, darunter Module für das Mitarbeiter-Onboarding, Produktdemos und umfassende Erklärvideos, die alle unsere vielfältigen Trainingsvideo-Vorlagen für ein professionelles Erscheinungsbild nutzen.
Kann HeyGen helfen, Trainingsvideos an meine Marke anzupassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und den Medien Ihres Unternehmens anpassen können, um sicherzustellen, dass alle Ihre Trainingsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
Wie profitieren L&D-Teams von der Nutzung von HeyGen für die Videoproduktion?
HeyGen befähigt L&D-Teams, effizient hochwertige Trainingsvideos zu produzieren und Updates einfach umzusetzen, um den Wissensaustausch in der gesamten Organisation zu fördern, ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenzen oder -ressourcen zu benötigen.