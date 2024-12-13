Erstellen Sie ein Trailer-Video mit KI in Minuten

Erstellen Sie schnell filmische Trailer und fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu, indem Sie KI-gestützte Voiceover-Generierung für professionelle Ergebnisse nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges Teaservideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und eine brandneue Produktlinie vorstellt, indem es energiegeladene Musik und auffällige Branding-Grafiken nutzt. Das Video sollte einen modernen, optimistischen visuellen Stil mit hellen Farben und sanften Übergängen annehmen und klare, animierte Untertitel verwenden, die mit HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion generiert wurden, um die einzigartigen Verkaufsargumente und Vorteile des Produkts in einem leicht verständlichen Format für vielbeschäftigte Unternehmer hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges 'Coming Soon Video' für angehende Filmemacher, das dramatische Spannung für ihren kommenden Kurzfilm mit einer eleganten, langsamen visuellen Erzählung und einem intensiven orchestralen Score aufbaut. Der Trailer sollte beeindruckende, wirkungsvolle Textüberlagerungen und filmische Eröffnungsszenen enthalten, die auf die Tiefe der Geschichte hinweisen, ohne zu viel zu verraten, wobei das gesamte Skript mühelos in Videosegmente umgewandelt wird, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion verwendet wird, und in einer kraftvollen, unvergesslichen Titelenthüllung gipfelt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen professionellen und ansprechenden 30-sekündigen Erklärtrailer für Online-Kursanbieter, die ihre nächste Bildungsreihe starten, mit Fokus auf Klarheit und Zugänglichkeit. Dieses Video wird eine saubere Ästhetik, freundliche Erzählung und klare visuelle Beispiele bieten, möglicherweise unter Verwendung eines KI-Avatars von HeyGens KI-Avatars-Funktion, um die Vorteile und Struktur des Kurses direkt potenziellen Studenten zu präsentieren und so eine hochpolierte und vertrauenswürdige Präsentation zu gewährleisten, die bei einem wissbegierigen Publikum Anklang findet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Trailer-Video erstellt

Erstellen Sie fesselnde und dynamische Trailer-Videos mit unserem KI-Trailer-Video-Maker. Produzieren Sie mühelos atemberaubende filmische Vorschauen, keine Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich.

1
Step 1
Wählen Sie eine Trailer-Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Trailer-Vorlagen, um Ihr Projekt zu beginnen. Dies stellt einen überzeugenden Ausgangspunkt für dynamisches Storytelling sicher.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien und KI-Voiceover hinzu
Laden Sie Ihre eigenen Videoclips und Bilder hoch oder nutzen Sie unsere Stockmedien. Erstellen Sie professionelle Voiceovers mit Text-zu-Sprache, um Ihre Erzählung zu verbessern und ansprechende Sounddesigns zu erstellen.
3
Step 3
Passen Sie mit filmischen Details an
Verfeinern Sie Ihren Trailer mit wirkungsvollen Textüberlagerungen und animierten Untertiteln, um wichtige Momente hervorzuheben. Wenden Sie Spezialeffekte und Branding-Grafiken an, um Ihrem Video ein einzigartiges, filmisches Gefühl zu verleihen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Trailer
Rendern Sie Ihren fertigen Trailer in hoher Auflösung, bereit für jede Plattform. Passen Sie die Seitenverhältnisse für soziale Medienplattformen einfach an und teilen Sie Ihr kreatives Storytelling mit der Welt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie filmische Storytelling-Trailer

.

Nutzen Sie KI, um überzeugende filmische Trailer zu erstellen, die kraftvolle Geschichten erzählen, sei es für Filme, Veranstaltungen oder kreative Projekte.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein filmisches Trailer-Video zu erstellen?

HeyGen ist ein KI-Trailer-Video-Maker, der Benutzer befähigt, fesselnde und filmische Trailer zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältigen Trailer-Vorlagen, KI-gestützte Tools für dynamisches Storytelling und benutzerdefinierte Spezialeffekte, um fesselnde Videos mit wirkungsvollen animierten Untertiteln zu produzieren.

Können HeyGens KI-Avatare kreatives Storytelling in meinen Videos verbessern?

Absolut! HeyGens KI-Avatare und Schauspieler erwecken Ihr kreatives Storytelling zum Leben und machen Ihre Videos einzigartig und wirkungsvoll. Kombinieren Sie sie mit realistischen Voiceovers, die aus Text-zu-Sprache generiert werden, um dynamische Inhalte wie UGC-Anzeigen oder Erklärvideos zu erstellen, die wirklich bei Ihrem Publikum ankommen.

Was macht HeyGen zu einem effizienten KI-Video-Editor für kreative Projekte?

HeyGen optimiert Ihre kreative Videoproduktion mit seiner intuitiven Drag-and-Drop-Bearbeitungsoberfläche, die keine speziellen Fähigkeiten erfordert. Erstellen Sie schnell atemberaubende, hochauflösende Videos für alle sozialen Medien und sparen Sie wertvolle Zeit, während Sie professionelle Ergebnisse erzielen.

Wie unterstützt HeyGen Branding und Anpassung für wirkungsvolle kreative Inhalte?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre kreativen Inhalte perfekt zu Ihrer Marke passen. Integrieren Sie mühelos Branding-Grafiken, passen Sie animierte Video-Vorlagen an und fügen Sie wirkungsvolle Textüberlagerungen hinzu, mit Multi-Aspect-Ratios für nahtlose Verteilung über verschiedene Kanäle.

