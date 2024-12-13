Wie man ein TikTok-Anzeigenvideo erstellt, das Konversionen steigert

Verwandeln Sie Ihre Skripte in leistungsstarke TikTok-Anzeigen. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um schnell virale Kampagnen zu generieren und den Umsatz zu steigern.

324/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine polierte 30-sekündige Videoanzeige für vielbeschäftigte Marketingmanager, mit klaren, professionellen Visuals und einer lebhaften, klaren Stimme. Nutzen Sie HeyGen's umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie Premium-Stock-Inhalte aus der Mediathek, um effizient hochwertige TikTok-Anzeigen zu produzieren, ohne Zeit zu verlieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine überzeugende 45-sekündige Erzählanzeige für Markenvermarkter, die sich auf eine klare Story-Entwicklung mit eindrucksvollen Visuals und einer professionellen Stimme konzentriert. Verwandeln Sie Ihre Skripte direkt in Videos mit HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um eine breite Reichweite zu gewährleisten und die Konversionen mit automatisch generierten Untertiteln zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine visuell beeindruckende 20-sekündige TikTok-Anzeige für Performance-Marketer, die einen dynamischen, produktfokussierten visuellen Stil mit modernen Soundeffekten betont. Optimieren Sie Ihre erfolgreichen TikTok-Anzeigen für verschiedene Plattformen sofort mit HeyGen's Größenanpassung & Exportfunktion, um maximale Wirkung zu erzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein TikTok-Anzeigenvideo erstellt

Produzieren Sie schnell hochwertige TikTok-Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern, mit HeyGen's leistungsstarken AI-Videoerstellungstools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Anzeige aus einem Skript oder einer Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Anzeigenskripte direkt in HeyGen eingeben oder aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen & Szenen auswählen, um Ihre Videoproduktion zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihr Branding
Personalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie einen passenden AI-Avatar auswählen und den visuellen Stil Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Logos und Farben für ein konsistentes Erscheinungsbild anwenden.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Audio- und Untertitel hinzu
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos mit professioneller Voiceover-Generierung und sorgen Sie für breite Zugänglichkeit, indem Sie automatische Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und bereiten Sie sich auf den TikTok Ads Manager vor
Finalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie die Größenanpassung & Exportfunktion nutzen, um die TikTok-Spezifikationen zu erfüllen, und laden Sie sie dann direkt in den TikTok Ads Manager für Ihre Kampagne hoch.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden in Anzeigen präsentieren

.

Verwandeln Sie authentische Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende AI-Videos, die die Glaubwürdigkeit Ihrer TikTok-Anzeigen erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Prozess zur Erstellung wirkungsvoller TikTok-Anzeigenvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ein TikTok-Anzeigenvideo zu erstellen, indem Sie Ihre Skripte in dynamische Videos mit AI-Avataren und einer Vielzahl von Vorlagen verwandeln. Dies vereinfacht die Erstellung Ihrer TikTok-Anzeigen und macht sie effizient und effektiv.

Welche visuellen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für TikTok-Anzeigen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für den visuellen Stil, sodass Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren können, um wirkungsvolle TikTok-Anzeigen zu gestalten. Sie können auch unsere Premium-Stock-Bibliothek nutzen und die Größe für optimale TikTok-Anzeigenvorschauen anpassen.

Kann HeyGen dabei helfen, ansprechende Voiceovers und Skripte für meine TikTok-Anzeigen zu erstellen?

Ja, HeyGen nutzt KI-gestützte Skripterstellung und Voiceover-Generierung, um überzeugende Anzeigentexte für Ihre TikTok-Anzeigen zu erstellen. Unsere Plattform hilft Ihnen, hochwertige Kurzvideoanzeigen mit professionellen Stimmelementen und wichtigen Untertiteln zu produzieren.

Wie beschleunigt HeyGen die Erstellung erfolgreicher TikTok-Anzeigen?

HeyGen fungiert als intuitiver Online-Video-Maker und bietet diverse Vorlagen und AI-Avatare, um schnell TikTok-Anzeigen aus Ihren vorhandenen Skripten zu erstellen. Dieser beschleunigte Prozess hilft Ihnen, wirkungsvolle TikTok-Anzeigen zu gestalten und effizient erfolgreiche TikTok-Anzeigen zu generieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo