1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar

Entwerfen Sie Ihre Telemedizin-Trainingsinhalte. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Auswahl an **AI-Avataren**, die als Präsentator für Ihr Video dienen und Ihr Skript mit realistischen menschlichen Ähnlichkeiten zum Leben erwecken. Dies bildet die Grundlage für eine professionelle und ansprechende Präsentation.