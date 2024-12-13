Ja, HeyGen unterstützt die globale Reichweite, indem es automatisch Untertitel für Ihre Videos generiert, sodass Ihre Inhalte über das 'Akzeptieren von Zahlungen' oder 'globale Zahlungen' einem breiteren Publikum zugänglich sind. Sie können auch einfach das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um eine breite Kompatibilität sicherzustellen.