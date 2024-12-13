Ja, HeyGen generiert automatisch Untertitel und Captions für alle Ihre "SRE-Schulungsvideos", was die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Lernenden verbessert. Dies ist entscheidend für die effektive Verbreitung von Wissen über "Produktionssysteme" und "Systemdesign" an ein breiteres Publikum und verbessert die allgemeine "Schulungseffektivität".