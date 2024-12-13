HeyGen verbessert die Zugänglichkeit Ihrer Splunk-Lernvideo-Tutorials, indem es automatisch Untertitel und Captions generiert. Darüber hinaus können Sie Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen und Geräten optimal und leicht konsumierbar sind.