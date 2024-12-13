1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie ein Skript ein

Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Sammlung professioneller "Videovorlagen", die für Promotionen maßgeschneidert sind. Alternativ können Sie Ihr Skript einfügen, um HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu nutzen, um sofort erste Szenen zu generieren.