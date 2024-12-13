Erstellen Sie mühelos ein herausragendes Sonderangebots-Video

Steigern Sie Ihre Marketingkampagnen mit fesselnden Videoanzeigen. Erstellen Sie Ihr Sonderangebots-Video ganz einfach mit vorgefertigten Vorlagen & Szenen.

404/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine professionelle 45-sekündige Werbeanzeige für einen Promo-Video-Maker, die sich an kleine Geschäftsinhaber richtet und ein 'Kaufe-eins-bekomme-eins-gratis'-Softwareabonnement hervorhebt. Dieses Video sollte eine polierte, saubere Ästhetik mit informativem Bildschirmtext und ruhiger Hintergrundmusik aufweisen, wobei HeyGens "AI-Avatare" genutzt werden, um das Angebot klar und prägnant zu präsentieren, ideal für Marketingkampagnen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine kurze, ansprechende 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die zur Teilnahme an einem lokalen Festival mit einem exklusiven Frühbucher-Ticket-Special ermutigt. Für Eventbegeisterte und die lokale Gemeinschaft konzipiert, sollte das Video skurrile Animationen und einen einprägsamen Jingle enthalten, wobei HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für lebendige Visuals genutzt wird, um Videoanzeigen für verschiedene Plattformen einfach zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Bildungs-Sonderangebots-Video für angehende Fachleute, das ein rabattiertes Online-Kurs-Paket vorstellt. Das Video sollte einen klaren, erklärenden visuellen Stil mit animierten Grafiken und einem autoritativen Ton annehmen, wobei HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" genutzt wird, um mühelos eine überzeugende Erzählung zu generieren, ideal für einen AI-Video-Ad-Generator, der komplexe Informationen durch "Voiceover-Generierung" vereinfacht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Sonderangebots-Video erstellt

Erstellen Sie mühelos überzeugende Sonderangebots-Videos mit HeyGens AI-gestützten Tools, beeindruckenden Vorlagen und intuitiven Bearbeitungsfunktionen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie ein Skript ein
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Sammlung professioneller "Videovorlagen", die für Promotionen maßgeschneidert sind. Alternativ können Sie Ihr Skript einfügen, um HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu nutzen, um sofort erste Szenen zu generieren.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie Ihre Produktbilder, Videos und benutzerdefinierten Text hinzufügen. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um sicherzustellen, dass Ihr Sonderangebots-Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und einen klaren "Handlungsaufruf" enthält.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und AI-Verbesserungen
Erwecken Sie Ihre Botschaft mit natürlich klingenden Stimmen durch "Voiceover-Generierung" zum Leben. Integrieren Sie "AI-Funktionen" wie animierten Text oder dynamische Szenenübergänge, um Ihren "Promo-Video-Maker" hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Sonderangebots-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Auflösungen. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten, bereit für Ihre "Marketingkampagnen" auf "sozialen Medien".

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen durch Erfolgsgeschichten aufbauen

.

Präsentieren Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten in Ihren Anzeigen, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen und die Attraktivität von Sonderangeboten zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen für meine Marketingkampagnen vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Ad-Generator, der es Ihnen ermöglicht, mit Leichtigkeit überzeugende Videoanzeigen für Ihre Marketingkampagnen zu erstellen. Sie können Skripte in ansprechende Videos umwandeln, indem Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, was erheblich Zeit und Ressourcen spart.

Welche kreativen Assets kann ich verwenden, um meine Promo-Video-Maker-Projekte in HeyGen anzupassen?

Mit HeyGens Promo-Video-Maker haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Medienbibliothek, die diverse Videovorlagen, Stockmaterial und Animationen umfasst. Sie können auch Ihre Markenfarben und Ihr Logo mit Branding-Kontrollen anwenden und Musik hinzufügen, um hochgradig angepasste und ansprechende Inhalte zu erstellen.

Kann HeyGen mir helfen, schnell Sonderangebots-Videos für soziale Medien zu produzieren?

Absolut, HeyGen macht es einfach, fesselnde Sonderangebots-Videos zu produzieren, die ideal für soziale Medien sind. Nutzen Sie gebrauchsfertige Videovorlagen und leistungsstarke Handlungsaufruf-Funktionen, um Ihre Kreationen einfach herunterzuladen und auf allen Plattformen zu teilen.

Bietet HeyGen Werkzeuge für kreative Kontrolle über AI-generierte Videoinhalte?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und robuste AI-Funktionen. Sie können jedes Detail anpassen, von der Hinzufügung von Untertiteln und Voiceovers bis zur Anpassung von Seitenverhältnissen für verschiedene Plattformen, um sicherzustellen, dass Ihre Vision zum Leben erweckt wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo