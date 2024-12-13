Erstellen Sie Ihr eigenes SOLIDWORKS-Tutorial-Video mit Leichtigkeit

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in ansprechende SOLIDWORKS-Schulungskurse und Videolektionen mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript.

Beispiel-Prompt 1
Eine 2-minütige Videolektion, die fortgeschrittene Techniken im Part Design erforscht, gezielt auf fortgeschrittene SOLIDWORKS-Anwender, die ihre 3D-Modellierungsfähigkeiten verfeinern möchten. Der visuelle Stil sollte dynamische Bildschirmaufnahmen mit präzisen Hervorhebungen bieten, ergänzt durch professionelle, prägnante Erzählungen und wesentliche Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie einen 90-sekündigen Schulungskurs, der sich auf effiziente SOLIDWORKS-Baugruppen innerhalb eines typischen Design-Workflows konzentriert. Dieses Video sollte für Ingenieurstudenten und Fachleute maßgeschneidert sein und strukturierte, klare Demonstrationen präsentieren. Erwägen Sie die Verwendung eines AI-Avatars, um wichtige Erklärungen zu liefern und dabei einen autoritativen, aber ansprechenden Ton beizubehalten.
Beispiel-Prompt 3
Wie machen Sie Ihre SOLIDWORKS-Tutorials wirkungsvoller? Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video-Tipp, das einen schnellen Effizienztrick zeigt, der sich an SOLIDWORKS-Anwender aller Niveaus richtet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit Unterstützung aus der Medienbibliothek/Stock für schnelle B-Roll-Beispiele, gepaart mit energetischer Hintergrundmusik und einem direkten, hilfreichen Ton.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein SOLIDWORKS-Tutorial-Video erstellt

Erstellen Sie professionelle SOLIDWORKS-Videotutorials mit Leichtigkeit, indem Sie AI-Avatare, nahtlose Skripterstellung und präzise visuelle und akustische Verbesserungen für effektives Training nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres SOLIDWORKS-Tutorial-Inhalts, von Erste Schritte-Anleitungen bis hin zu fortgeschrittenen Techniken. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text effizient in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre SOLIDWORKS 3D-Modellierungsdemonstrationen zu präsentieren. Dies erweckt Ihre technischen Erklärungen auf ansprechende Weise zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie automatisch Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu verbessern. Dies stellt sicher, dass Ihr SOLIDWORKS-Design-Workflow klar verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Lektion
Finalisieren Sie Ihr SOLIDWORKS-Tutorial-Video, indem Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen anpassen. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video, bereit zur Aufnahme in Playlists oder zum Teilen als Videolektionen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bewerben Sie Tutorials in sozialen Medien

Erstellen Sie schnell prägnante, ansprechende Videoclips aus Ihren SOLIDWORKS-Tutorials, um mehr Zuschauer anzuziehen und Ihre Schulungsinhalte auf sozialen Plattformen zu bewerben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung professioneller SOLIDWORKS-Tutorial-Videos helfen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller SOLIDWORKS-Tutorial-Videos, indem es Ihre Skripte mithilfe von AI-Avataren und realistischer Voiceover-Generierung in ansprechende Inhalte umwandelt. So können Sie sich auf die technischen Details Ihrer 3D-Modellierungsdemonstrationen konzentrieren, ohne sich mit komplexer Videoproduktion auseinandersetzen zu müssen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für detaillierte SOLIDWORKS-Schulungskurse?

HeyGen bietet robuste Funktionen wie automatisierte Untertitel, anpassbare Branding-Kontrollen und eine umfassende Medienbibliothek, um Ihre SOLIDWORKS-Schulungskurse zu verbessern. Sie können visuelle Hilfsmittel leicht integrieren und ein konsistentes Markenbild in Ihren Videolektionen sicherstellen, um komplexe Design-Workflows oder fortgeschrittene Techniken zu erklären.

Kann HeyGen die Produktion von 'Erste Schritte'-SOLIDWORKS-Videolektionen vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Produktion von einführenden SOLIDWORKS-Videolektionen, indem es intuitive Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen bietet. Dies erleichtert es, schnell klare, selbstgesteuerte Tutorials zu erstellen, die die Grundlagen für neue Benutzer abdecken und effektives Lernen von Anfang an sicherstellen.

Wie stellt HeyGen sicher, dass SOLIDWORKS-Tutorial-Videos für verschiedene Plattformen optimiert sind?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre SOLIDWORKS-Tutorial-Videos durch flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen für diverse Plattformen optimiert sind. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Videolektionen leicht für verschiedene soziale Medien oder Lernmanagementsysteme anzupassen, ideal für den Aufbau umfassender Playlists von Video-Tipps.

