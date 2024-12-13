HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Produkt-Demo-Videos in 1080p HD-Auflösung zu speichern, mit Optionen für 4K-Videoauflösung, um außergewöhnliche Klarheit zu gewährleisten. Sie können Ihre Demo-Videos auch für verschiedene Plattformen anpassen und effizient über verfolgte Links teilen oder für eine breitere Verteilung exportieren.