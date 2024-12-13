Ja, HeyGens flexible Plattform und Vorlagen machen es ideal für jede Organisation, von kleinen Unternehmen, die eine schnelle Social-Media-Richtlinienvorlage benötigen, bis hin zu großen Unternehmen, die zahlreiche Mitarbeiter schulen. Sie können die Inhalte leicht anpassen und Ihre Schulungsbemühungen nach Bedarf skalieren.