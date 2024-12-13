Erstellen Sie in Minuten ein Diashow-Video online

Fügen Sie Ihren Fotos und Videos AI-Sprachübertragungen und Musik hinzu und verwandeln Sie sie mühelos in fesselnde Diashows.

584/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine knackige 30-sekündige Online-Diashow-Maker-Werbung für eine trendige Boutique, die sich an modebewusste junge Erwachsene richtet. Der visuelle Stil muss modern, professionell und sauber sein, mit scharfen Übergängen zwischen Produktbildern und kurzen Videoclips, untermalt von energetischer, mitreißender Werbemusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell einen polierten, wirkungsvollen Look zu erzielen, der Engagement fördert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 45-sekündiges AI-Diashow-Video, das eine einfache DIY-Heimreparatur erklärt, entworfen für Hausbesitzer und DIY-Enthusiasten, die schnelle Tipps suchen. Der visuelle Stil sollte klar, prägnant und grafiklastig sein, mit informativen Textüberlagerungen und sanften Übergängen, die den Zuschauer Schritt für Schritt führen. Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für wichtige Anweisungen und Begriffe nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 90-sekündiges Diashow-Video, das ein unvergessliches Reiseabenteuer zusammenstellt, perfekt zum Teilen mit anderen Reisebegeisterten oder Freunden und Familie. Das Video sollte einen dynamischen, abenteuerlichen visuellen Stil mit schnellen Schnitten, filmischen Effekten und einer reichen Mischung aus Fotos und Videos aus verschiedenen Landschaften aufweisen, untermalt von aufregender globaler Musik und natürlichen Klanglandschaften. Ergänzen Sie Ihr persönliches Filmmaterial mühelos, indem Sie fesselnde visuelle Inhalte aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Diashow-Video erstellt

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Foto- und Video-Diashows online, verbessert mit AI-Sprachübertragungen und dynamischen Effekten, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Medien
Laden Sie Ihre eigenen "Fotos und Videos" hoch oder wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von "Stock-Medien", um Ihr Projekt zu starten.
2
Step 2
Anordnen und Verbessern
Verwenden Sie den intuitiven "Drag-and-Drop-Editor", um Ihre visuellen Inhalte zu organisieren, "Musik" hinzuzufügen und sanfte "Übergänge" zwischen den Folien anzuwenden.
3
Step 3
AI-Elemente integrieren
Erhöhen Sie Ihre Diashow mit fesselnden "AI-Sprachübertragungen" oder wählen Sie aus professionell gestalteten "Vorlagen" für einen schnellen Start.
4
Step 4
Laden Sie Ihre Kreation herunter
Sobald sie perfektioniert ist, "laden Sie das Ergebnis" Ihres "Online-Diashow-Maker"-Projekts in hoher Qualität herunter, "kein Wasserzeichen" enthalten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Videogeschichten

.

Verwandeln Sie Erzählungen, Präsentationen oder Bildungsinhalte in fesselnde AI-Diashow-Videos, die Ihre einzigartigen Geschichten visuell zum Leben erwecken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich mit HeyGen ein fesselndes Diashow-Video erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ein fesselndes Diashow-Video zu erstellen. Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Fotos und Videos mit professionellen Vorlagen zu kombinieren und atemberaubende visuelle Geschichten zu kreieren.

Bietet HeyGen AI-Funktionen für meine Diashows?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche AI-Funktionen, um Ihre Diashows zu verbessern. Sie können AI-Sprachübertragungen hinzufügen und aus einer umfangreichen Bibliothek von Stock-Medien wählen, um ein wirklich dynamisches AI-Diashow-Video zu produzieren.

Welche Anpassungsoptionen stehen für einen Online-Diashow-Maker zur Verfügung?

HeyGens Online-Diashow-Maker bietet robuste Anpassungsoptionen. Fügen Sie mühelos Musik hinzu, wenden Sie ansprechende Übergänge und Effekte an und integrieren Sie Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Diashow Ihren einzigartigen Stil und Ihre Botschaft widerspiegelt.

Kann ich mein fertiges Diashow-Video ohne Wasserzeichen herunterladen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, das Ergebnis Ihres Diashow-Videos ohne Wasserzeichen herunterzuladen. Dies stellt sicher, dass Ihr professioneller Inhalt sofort auf sozialen Medien oder anderen Plattformen geteilt werden kann.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo