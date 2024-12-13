HeyGen vereinfacht die Produktion, indem es Ihre geschriebenen Skripte in ansprechende Videos mit AI Avataren und automatisierter Voiceover-Generierung verwandelt. Dies ermöglicht es Ihnen, kritische Konzepte wie Sicherheitsereignisse und Endpoint Monitoring effizient zu erklären und das Verständnis mit eingebauten Untertiteln und Captions für Ihr Publikum zu verbessern.