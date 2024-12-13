Erstellen Sie ganz einfach ein Kurzfilmvideo mit fortschrittlicher AI

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Tutorial für angehende Videokreatoren, das zeigt, wie man HeyGens Vorlagen und Szenen nutzt, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen. Das Video sollte einen lebhaften und dynamischen visuellen Stil haben, verschiedene Vorlagenoptionen mit schnellen Übergängen präsentieren und von einem energetischen Soundtrack unterstützt werden. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um visuelle Beispiele zu verbessern und kreative Nutzung der Plattform für die Nachbearbeitung zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für Softwarebenutzer, wie man benutzerdefinierte Untertitel und Filmabspänne effektiv in ihre Projekte integriert. Das Video sollte einen direkten, leicht verständlichen visuellen Stil haben, mit Bildschirmaufnahmen und hervorgehobenen Elementen, begleitet von einer ruhigen und präzisen Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde. Betonen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für Zugänglichkeit und professionellen Feinschliff.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine 2-minütige Kurzfilm-Präsentation für Marketingfachleute, die ein neues Technologieprodukt oder eine Dienstleistung mit einer modernen und eleganten visuellen Ästhetik einführt. Die Erzählung sollte fesselnd sein, mit anspruchsvoller visueller Erzählkunst und einem filmischen Audiountergrund. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für dynamische On-Screen-Präsentatoren und demonstrieren Sie die Vielseitigkeit der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen, um ein Konzept zu entwickeln, das sowohl informativ als auch visuell beeindruckend ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Kurzfilmvideo erstellt

Verwandeln Sie Ihre Vision in einen fesselnden Kurzfilm. Unsere intuitiven Werkzeuge, AI-Fähigkeiten und umfangreiche Medienbibliothek ermöglichen es Ihnen, Videos in professioneller Qualität mühelos zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Geschichte und dem Schreiben Ihres Skripts. Unsere Plattform kann Ihren Text in ein Video umwandeln, was den anfänglichen kreativen Prozess nahtlos macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Medien
Wählen Sie aus einer reichhaltigen Medienbibliothek, einschließlich Stock-Material, oder laden Sie Ihre eigenen Clips hoch, um die visuelle Grundlage Ihres Kurzfilms zu schaffen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Bearbeitungen an
Nutzen Sie den Drag-and-Drop-Editor, um Szenen anzuordnen, Übergänge anzuwenden, AI-Voiceovers zu generieren und Untertitel oder Filmabspänne für ein poliertes Aussehen zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren Film
Sobald Sie mit Ihrem Kurzfilm zufrieden sind, exportieren Sie ihn einfach im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Werbefilmclips produzieren

Erstellen Sie schnell ansprechende Videoclips und Trailer für Ihren Kurzfilm, ideal für die Promotion in sozialen Medien und um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für Kurzfilme?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Filmemacher, der Ihr Skript direkt in ein professionelles Kurzfilmvideo umwandelt. Seine fortschrittlichen Text-zu-Video-Fähigkeiten rationalisieren den gesamten Erstellungsprozess und funktionieren als leistungsstarker Videoeditor ohne komplexe traditionelle Werkzeuge.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung meiner Videoprojekte?

HeyGen bietet eine umfassende Medienbibliothek mit Stock-Medien und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor für eine effiziente Nachbearbeitung. Sie können problemlos Übergänge hinzufügen, Untertitel und Filmabspänne automatisch generieren und die Größenanpassung im Seitenverhältnis für optimale Exportqualität nutzen.

Kann HeyGen AI-Avatare integrieren und realistische AI-Voiceovers für meine Inhalte generieren?

Ja, HeyGen nutzt modernste AI-Avatare, um Ihre Erzählung visuell darzustellen, und bietet fortschrittliche Voiceover-Generierung. Diese realistischen AI-Voiceovers sorgen für hochwertige Audioqualität in jedem Videoprojekt und steigern das Engagement der Zuschauer.

Unterstützt HeyGen Branding-Elemente und Vorlagen für unterschiedliche Videobedürfnisse?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen, die Ihnen helfen, schnell ein Konzept für Ihr Video zu entwickeln, sei es für einen Kurzfilm oder andere Inhalte. Es enthält auch robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos mit Logos und spezifischen Farben anzupassen, um die Markenbeständigkeit zu wahren.

