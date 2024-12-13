Erstellen Sie mühelos ein Selbstbedienungs-Tutorial-Video
Steigern Sie die Kundenschulung und Benutzerzufriedenheit mit AI-Avataren für dynamische und skalierbare Videoinhalte.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Selbstbedienungs-Onboarding-Video vor, das für neue Nutzer eines komplexen SaaS-Produkts entwickelt wurde und sie durch die anfängliche Einrichtung mit interaktiven Anleitungen führt. Dieses Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil annehmen, mit ruhiger Hintergrundmusik und HeyGens AI-Avataren für eine freundliche Führung sowie Untertiteln für Barrierefreiheit, um ein reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.
Steigern Sie Ihre Kundenschulung mit einem dynamischen 30-sekündigen Video für eine umfassende Wissensdatenbank, das sich an Marketingteams und Kundenbetreuer richtet, die eine skalierbare Content-Strategie suchen. Das Video sollte schnelllebig sein, mit infografikartigen Visuals und einer motivierenden Musik, meisterhaft erstellt mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Voiceover-Generierung für eine wirkungsvolle Präsentation.
Gestalten Sie ein ansprechendes 50-sekündiges In-App-Leitfaden-Video, das ein neues Produkt-Update zeigt, speziell für Produktmanager und UX-Designer, die sich auf produktorientiertes Wachstum konzentrieren. Diese Erzählung sollte einen erzählerischen visuellen Stil, minimalistische Ästhetik und Ambient-Musik verwenden, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung und Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen genutzt werden, um eine effektive Inhaltserstellung zu fördern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schulungskontent skalieren & globale Reichweite.
Erstellen Sie schnell umfangreiche Selbstbedienungs-Tutorials und -Kurse, um Ihre Kundenschulungsreichweite auf Lernende weltweit auszudehnen.
Schulungsengagement & -bindung verbessern.
Steigern Sie das Lernen mit AI-gestützten Video-Tutorials, die ein höheres Engagement und eine bessere Bindung für Ihre Selbstbedienungs-Kundenschulung gewährleisten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Selbstbedienungs-Tutorial-Videos für die Kundenschulung vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Selbstbedienungs-Tutorial-Videos effizient zu erstellen, indem Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und dynamischen Voiceovers umgewandelt werden. Diese Fähigkeit beschleunigt Ihre skalierbare Content-Strategie und sorgt für konsistente und hochwertige Materialien zur Kundenschulung.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung interaktiver Anleitungen und Verbesserung des Selbstbedienungs-Onboardings?
HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und umfassende Branding-Kontrollen, um überzeugende interaktive Anleitungen für das Selbstbedienungs-Onboarding zu gestalten. Erstellen Sie mühelos ansprechende In-App-Leitfäden, die das Benutzererlebnis verbessern und die Produktadoption nahtlos und intuitiv machen.
Kann HeyGen eine Kundenplattform mit ansprechenden visuellen Inhalten verbessern?
Absolut. HeyGen verbessert jede Kundenplattform erheblich, indem es die schnelle Produktion hochwertiger Videoinhalte mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie ermöglicht. Fügen Sie mehrsprachige Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Wissensdatenbank für alle Benutzer zugänglich und effektiv ist.
Wie vereinfacht HeyGen die Produktion vielfältiger In-App-Leitfäden und Wissensdatenbank-Videos?
HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung für In-App-Leitfäden und Wissensdatenbank-Videos durch seine intuitive Text-zu-Video-Funktionalität und umfangreiche Medienbibliothek. Erstellen Sie mühelos maßgeschneiderte visuelle Lerninhalte, einschließlich verschiedener Seitenverhältnisse und Branding-Elemente, um eine umfassende Kundenschulungsstrategie zu unterstützen.