Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Wie man ein Screencast-Video erstellt

Erfassen Sie mühelos Ihren Bildschirm und Ihre Webcam, um ansprechende Tutorials, Software-Demos oder Schulungsvideos mit HeyGens intuitiven Tools zu erstellen und dabei Klarheit und Professionalität zu gewährleisten.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Kamera auf
Beginnen Sie mit der integrierten Bildschirm- und Webcam-Aufnahmefunktion von HeyGen, um Ihre Desktop-Aktivitäten zusammen mit Ihrem Live-Kamerabild aufzunehmen. Demonstrieren Sie Prozesse für Software-Demos oder Schulungsvideos klar und deutlich, sodass alle Aktionen sichtbar sind.
2
Step 2
Fügen Sie Anmerkungen und visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie die Klarheit, indem Sie Text, Formen oder Hervorhebungen direkt in Ihre Aufnahme einfügen, indem Sie das Anmerkungstool verwenden. Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf wichtige Bereiche und verstärken Sie wichtige Informationen visuell.
3
Step 3
Schneiden und bearbeiten Sie Ihr Filmmaterial
Verfeinern Sie Ihr Screencast, indem Sie unerwünschte Abschnitte oder Pausen präzise trimmen und schneiden. Die intuitive Bearbeitungsoberfläche ermöglicht es Ihnen, einen reibungslosen, professionellen Ablauf für Ihr endgültiges Video zu erstellen.
4
Step 4
Generieren Sie AI-Voiceovers und Untertitel
Steigern Sie das Verständnis und die Zugänglichkeit, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine natürlich klingende Erzählung aus Ihrem Skript hinzuzufügen. Optional können Sie automatische Untertitel/Captions hinzufügen, um Ihr Publikum weiter zu fesseln.

Produzieren Sie Social-Media-Inhalte

Erstellen Sie schnell fesselnde, auf Screencasts basierende Social-Media-Videos und -Clips, um Produkte effektiv zu demonstrieren oder Tipps zu teilen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videobearbeitung und -erstellung?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Videos zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten nutzt. Sie können Segmente einfach "trimmen & schneiden" und durch die "AI-verbesserten Videotools" eine hohe Qualität sicherstellen.

Kann ich mit HeyGen ein Screencast-Video erstellen?

Obwohl sich HeyGen hauptsächlich auf AI-generierte Videos konzentriert, integriert es sich nahtlos in die Nachbearbeitung von Inhalten wie "Bildschirm- und Webcam-Aufnahmen". Sie können Ihr Rohmaterial hochladen und es mit "AI-generierten Voiceovers" und automatischen "Untertiteln" für professionelle "Software-Demos" oder "Schulungsvideos" verbessern.

Welche AI-verbesserten Videotools bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste "AI-verbesserte Videotools" einschließlich "AI-Avatare", "Voiceover-Generierung" und "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionalität. Diese Funktionen vereinfachen das "Skriptschreiben" und die Videoproduktion und sorgen für ein poliertes Endprodukt, das für Plattformen wie "YouTube" geeignet ist.

Wie kann ich meine Videos mit HeyGen anpassen?

HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen" wie Logos und Farben sowie anpassbare "Vorlagen & Szenen". Sie können auch die "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen und "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" vornehmen, um Ihre "interaktiven Video"-Inhalte perfekt zu gestalten.

