Erstellen Sie ganz einfach ein Screencast-Video mit Profi-Tipps
Gestalten Sie fesselnde Screencasts für Software-Demos und Tutorials, indem Sie mühelos AI-generierte Voiceovers hinzufügen, um das Engagement zu steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo über fortgeschrittene Tabellenkalkulationsfunktionen, das für Unternehmensschulungen zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter konzipiert ist. Es bietet einen ansprechenden und informativen visuellen Stil mit Bildschirmtext, unterstützt durch eine freundliche Erzählung, die effektiv mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für eine schnelle Inhaltserstellung generiert wird.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video mit Bildschirm- und Webcam-Aufnahme, um eine neue Feature-Veröffentlichung hervorzuheben, das sich an Produktmanager richtet, die prägnante, problemorientierte Demonstrationen mit präzisen visuellen Hinweisen und einer effizienten Stimme liefern müssen, um die Klarheit mit HeyGens Untertiteln/Captioning zu verbessern.
Gestalten Sie ein 1-minütiges Screencast-Video, das ein komplexes Codierungskonzept erklärt, das für Online-Kursentwickler und Pädagogen gedacht ist, die einen lehrreichen, gut getakteten visuellen Stil mit professionellen visuellen Hilfsmitteln benötigen und HeyGens AI-Avatare integrieren, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und technische Nuancen zu klären.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwickeln Sie Bildungskurse.
Produzieren Sie mühelos umfassende Videokurse und Tutorials, um Ihre Reichweite mit ansprechenden Inhalten auf ein globales Publikum auszudehnen.
Verbessern Sie Schulungsprogramme.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement der Teilnehmer und die Wissensspeicherung in Ihren Schulungssitzungen erheblich zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videobearbeitung und -erstellung?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Videos zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten nutzt. Sie können Segmente einfach "trimmen & schneiden" und durch die "AI-verbesserten Videotools" eine hohe Qualität sicherstellen.
Kann ich mit HeyGen ein Screencast-Video erstellen?
Obwohl sich HeyGen hauptsächlich auf AI-generierte Videos konzentriert, integriert es sich nahtlos in die Nachbearbeitung von Inhalten wie "Bildschirm- und Webcam-Aufnahmen". Sie können Ihr Rohmaterial hochladen und es mit "AI-generierten Voiceovers" und automatischen "Untertiteln" für professionelle "Software-Demos" oder "Schulungsvideos" verbessern.
Welche AI-verbesserten Videotools bietet HeyGen?
HeyGen bietet robuste "AI-verbesserte Videotools" einschließlich "AI-Avatare", "Voiceover-Generierung" und "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionalität. Diese Funktionen vereinfachen das "Skriptschreiben" und die Videoproduktion und sorgen für ein poliertes Endprodukt, das für Plattformen wie "YouTube" geeignet ist.
Wie kann ich meine Videos mit HeyGen anpassen?
HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen" wie Logos und Farben sowie anpassbare "Vorlagen & Szenen". Sie können auch die "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen und "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" vornehmen, um Ihre "interaktiven Video"-Inhalte perfekt zu gestalten.