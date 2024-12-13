Wie man einfach ein Bildschirmaufnahmevideo erstellt
Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Kamera für klare Tutorials und Präsentationen auf und fügen Sie dann dynamische Elemente mit HeyGens AI-Avataren für maximale Wirkung hinzu.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Schulungsvideo, das einen neuen technischen Prozess für IT-Support-Mitarbeiter demonstriert, mit einem dynamischen visuellen Stil und animierten Hervorhebungen sowie einem lebhaften, instruktiven Audioton. Verwenden Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern und die Schritte in Ihrem Bildschirmaufnahmevideo zu verdeutlichen.
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Update-Video für Projektmanager, das eine neue Anwendungsfunktion durch Bildschirm- und Kameraaufnahmen demonstriert. Dieses Video sollte einen modernen, ansprechenden visuellen Stil und eine begeisterte, klare Audioausgabe haben, wobei Sie HeyGens Vorlagen und Szenen nutzen, um Ihre Inhalte schnell zu strukturieren.
Erstellen Sie eine detaillierte 2-minütige Anleitung zur Fehlerbehebung für Endbenutzer, die ein häufiges Softwareproblem mit einem ruhigen, leicht verständlichen visuellen Stil und einem beruhigenden, geduldigen Audioton behandelt. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevante visuelle Hilfsmittel hinzuzufügen und eine umfassende Systemaudioaufnahme und Klarheit für die Zuschauer sicherzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Fesselnde Schulungskurse entwickeln.
Erstellen Sie effizient überzeugende Bildungskurse mit AI-Avataren und Voiceovers, erweitern Sie Ihre Reichweite und machen Sie Lernen weltweit zugänglicher.
Unternehmensschulungen verbessern.
Verwandeln Sie standardmäßige Schulungsmaterialien in dynamische, AI-gesteuerte Videos, um das Engagement der Mitarbeiter und die Wissensspeicherung effektiv zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie ermöglicht HeyGen den Nutzern, Videos effizient mit fortschrittlichen technischen Steuerungen zu erstellen?
HeyGen bietet intuitive Werkzeuge zur Videobearbeitung, einschließlich anpassbarer Vorlagen, Branding-Steuerungen für Logos und Farben sowie flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Sie können diese technischen Elemente einfach verwalten, um professionelle Inhalte zu erstellen und die MP4-Exportkompatibilität sicherzustellen.
Kann HeyGen mir helfen, Videos mit AI-Avataren für verschiedene Zwecke zu erstellen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare nahtlos in Ihre Erklär- und Schulungsvideos zu integrieren. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens AI generiert die Performance und Voiceover des Avatars.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Videobearbeitung und Optimierung von Inhalten?
HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitelgenerierung, Zugang zu einer vielfältigen Medienbibliothek und flexible MP4-Exportoptionen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, Videos präzise zu bearbeiten und für jede Plattform zu optimieren.
Unterstützt HeyGen die Erstellung von Voiceovers und Untertiteln für meine Videoprojekte?
Ja, HeyGen ist hervorragend in der Voiceover-Generierung direkt aus Ihrem Skript und bietet eine Vielzahl von Stimmen und Sprachen. Es generiert auch automatisch genaue Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre erstellten Videos zugänglich und professionell sind.