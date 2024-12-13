Erstellen Sie einfach ein SAP-Tutorial-Video mit AI

Starten Sie Ihre SAP-Lerninhalte. Nutzen Sie HeyGens Text-to-Video aus Skript, um schnell hochwertige Tutorials zu produzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie für erfahrene Datenarchitekten und SAP-Entwickler ein detailliertes 90-sekündiges Microlearning-Video, das erklärt, wie man Datenintegration effektiv innerhalb von SAP Datasphere implementiert. Der visuelle Stil sollte hochgradig technisch sein, mit präzisen Bildschirmaufnahmen von Datenflusskonfigurationen und Code-Snippets, wo relevant, begleitet von einer autoritativen und klaren Stimme, die komplexe Prozesse Schritt für Schritt erklärt. Nutzen Sie HeyGens Text-to-Video aus Skript-Funktion, um absolute Genauigkeit in technischem Fachjargon und Anweisungen zu gewährleisten und eine nahtlose technische Anleitung bereitzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Wie können Business-Analysten und Datenwissenschaftler effizient ein Analytisches Modell in SAP Analytics Cloud erstellen? Produzieren Sie ein 2-minütiges praktisches Tutorial, das die wichtigsten Schritte demonstriert. Das Video sollte einen ansprechenden und interaktiven visuellen Stil annehmen, der Live-Klicks und Drag-and-Drop-Aktionen innerhalb der SAC-Oberfläche zeigt, unterstützt von einer begeisterten und sachkundigen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Untertitel, um wichtige Begriffe und Schritte hervorzuheben und das Verständnis für Zuschauer zu verbessern, die praktische Erfahrungen suchen.
Beispiel-Prompt 3
Weisen Sie funktionale Berater und Systemadministratoren in den schnellen Prozess der Aktivierung von SAP Fiori mit einem fokussierten 45-sekündigen Microlearning-Video ein. Dieses Tutorial sollte einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen, präzisen Schnitten zeigen, die die Aktivierungsschritte auf dem Fiori-Launchpad präsentieren, begleitet von einer optimistischen, direkten und handlungsorientierten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionelles und visuell konsistentes Video zusammenzustellen, das eine schnelle und klare Demonstration dieser wesentlichen funktionalen Aufgabe gewährleistet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein SAP-Tutorial-Video erstellt

Erstellen Sie professionelle und ansprechende SAP-Tutorial-Videos effizient und bieten Sie ein hochwertiges Lernerlebnis für jedes Thema.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Auswahl eines "AI-Avatars", der als Ihr Präsentator fungiert. Dies bietet ein konsistentes und freundliches Gesicht für Ihre "SAP-Tutorials" und steigert das Engagement der Zuschauer von Anfang an.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript für die Erzählung hinzu
Geben Sie Ihr Tutorial-Skript ein, und die Plattform verwendet "Text-to-Video aus Skript", um natürlich klingende Sprachübertragungen zu erzeugen. Dies gewährleistet eine klare Kommunikation selbst der "technischsten" SAP-Konzepte.
3
Step 3
Anwenden von Branding und visuellen Elementen
Passen Sie Ihr Video mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" an, um Ihrer Unternehmensidentität zu entsprechen. Integrieren Sie visuelle Elemente aus der Medienbibliothek, um "hochwertige Videos" zu erstellen, die SAP-Prozesse klar demonstrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Tutorial
Sobald es fertig ist, "exportieren" Sie Ihr SAP-Tutorial-Video mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es an verschiedene Plattformen anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre wertvollen Einblicke zu einem umfassenden "Lernerlebnis" beitragen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe SAP-Konzepte

.

Verwandeln Sie herausfordernde SAP-Funktionalitäten in klare, prägnante und visuell ansprechende Video-Tutorials, die technisches Lernen für alle Benutzer zugänglich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung technischer SAP-Tutorials für Anfänger vereinfachen?

HeyGens AI-Funktionen, einschließlich AI-Avatare und Text-to-Video aus Skript, vereinfachen den Prozess der Produktion hochwertiger Videos für SAP S/4HANA oder SAP Datasphere, indem sie komplexe technische Themen zugänglich machen und ein besseres Lernerlebnis bieten.

Welche spezifischen SAP-Technikthemen kann ich mit HeyGen für praktische Lernerfahrungen abdecken?

Sie können detaillierte Video-Tutorials für verschiedene technische SAP-Bereiche wie SAP Analytics Cloud, SAP Business Technology Platform oder Integrationsprozesse erstellen und durch HeyGens visuelle Fähigkeiten ein umfassendes praktisches Erlebnis sicherstellen.

Wie gewährleisten HeyGens AI-Funktionen hochwertige Videos für komplexe SAP-funktionale und technische Schulungen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen wie realistische Sprachgenerierung und AI-Avatare sowie professionelle Vorlagen, um hochwertige Videos zu produzieren, die komplexe SAP-funktionale und technische Konzepte klar demonstrieren.

Kann HeyGen helfen, maßgeschneiderte Microlearning-Inhalte für SAP-Einsteigerleitfäden zu erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt Branding-Kontrollen, benutzerdefinierte Medien und präzise Untertitel, sodass Sie maßgeschneiderte Microlearning-Module und effektive Einsteigerleitfäden für jedes SAP-System erstellen können, um das gesamte Lernerlebnis zu verbessern.

