HeyGen befähigt Sie, eine breite Palette von Salesforce-Inhalten zu produzieren, von detaillierten Tutorials über Kernentwicklung und Integration bis hin zu prägnanten Produktempfehlungen. Nutzen Sie Text-zu-Video und Voiceover-Generierung, um schnell nützliche Videos zu erstellen, die alle Themen abdecken und das Wissen für Ihr Publikum vertiefen.