Erstellen Sie ein Verkaufsvideo, das in Minuten konvertiert
Nutzen Sie AI Avatare, um personalisierte Videonachrichten zu erstellen, die Konversionen fördern, ohne komplexe Bearbeitung.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges ansprechendes Video für potenzielle Interessenten, das darauf abzielt, Interesse zu wecken und Kontaktdaten zu erfassen. Verwenden Sie einen freundlichen und direkten visuellen und audiovisuellen Stil, um "personalisierte Videonachrichten" zu übermitteln, die Resonanz finden. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um eine warme, menschliche Note hinzuzufügen, die bei der "Lead-Generierung" hilft, indem Sie die Zuschauer einladen, mehr über Ihre Angebote zu erfahren und den ersten Kontakt herzustellen.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges inspirierendes narratives Kurzvideo, das sich an Kunden in der Überlegungsphase richtet und darauf abzielt, "Konversionen zu fördern". Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit inspirierenden Bildern und aufmunternder Hintergrundmusik, um eine kraftvolle "Storytelling"-Botschaft zu vermitteln. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell ein professionell aussehendes Video zu erstellen, das den Kundenerfolg und den Produktwert hervorhebt und Kaufentscheidungen motiviert.
Produzieren Sie ein dynamisches 20-sekündiges kurzes Verkaufsvideo für vielbeschäftigte Vertriebsmitarbeiter und Kleinunternehmer, die schnell ein "Verkaufsvideo erstellen" müssen. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit klaren, prägnanten Texten auf dem Bildschirm. Implementieren Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionalität, um die Inhaltserstellung zu optimieren und sicherzustellen, dass wichtige Punkte sowohl durch Audio als auch durch "Untertitel/Beschriftungen" effektiv kommuniziert werden, um maximale Wirkung und schnelles Verständnis zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Verkaufsanzeigen.
Produzieren Sie schnell effektive Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und die Lead-Generierung für Ihre Produkte oder Dienstleistungen beschleunigen.
Erstellen Sie ansprechende soziale Verkaufsinhalte.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, um Interessenten anzuziehen und Ihr Publikum zu engagieren, und füllen Sie Ihren Verkaufstrichter.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, effizient ein Verkaufsvideo zu erstellen?
HeyGen ist ein innovativer Sales Video Creator, der die Erstellung von Verkaufsvideos vereinfacht, indem er Skripte in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt. Dieses Text-zu-Video-Tool, kombiniert mit anpassbaren Vorlagen, ermöglicht die schnelle Produktion überzeugender Verkaufsmaterialien.
Welche fortschrittlichen Fähigkeiten bietet HeyGen für personalisierte Videonachrichten?
HeyGen nutzt modernste AI Avatar-Technologie und realistische AI-Stimmen, um hochgradig personalisierte Videonachrichten zu erstellen, die ideal für B2B-Verkäufe und Lead-Generierung sind. Dies ermöglicht authentische Verbindungen mit Ihrer Zielgruppe.
Kann HeyGen verwendet werden, um einfach hochwertige Produktdemos zu erstellen?
Absolut, HeyGens Online-Video-Editor ermöglicht es Ihnen, professionelle Produktdemos mühelos zu erstellen, indem Sie skriptbasierte Bearbeitung und robuste Branding-Kontrollen nutzen. Sie können auch dynamische Untertitel hinzufügen, um das Engagement des Publikums zu erhöhen.
Wie unterstützt HeyGen Unternehmen bei der Förderung von Konversionen?
HeyGen befähigt Unternehmen, Konversionen durch überzeugendes Video-Storytelling zu fördern, indem AI Avatare und dynamische Text-zu-Video-Funktionalität genutzt werden. Seine nahtlosen Integrationen optimieren zudem Ihren Workflow und verstärken die Lead-Generierungsbemühungen.