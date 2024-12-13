Erstellen Sie ein Verkaufsanzeige-Video, das Konversionen steigert
Wachsen Sie Ihr Geschäft mühelos mit fesselnden Videoanzeigen, indem Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie eine überzeugende 45-sekündige "Videoanzeigen"-Kampagne, die sich an digitale Vermarkter und Agenturen richtet und zeigt, wie man den ROI von Kampagnen mit innovativen Anzeigenformaten erheblich verbessern kann. Verwenden Sie einen ansprechenden "AI-Avatar" als Moderator, der wichtige Statistiken und Vorteile mit einem selbstbewussten Ton präsentiert, der durch "Voiceover-Generierung" erzeugt wird. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit Infografiken und einem klar auf dem Bildschirm angezeigten starken "Call-to-Action".
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges "Produkt-Promo-Video" für Produktmanager und Startups, das die einzigartigen Verkaufsargumente eines neuen Tech-Gadgets veranschaulicht. Verwenden Sie einen eleganten und modernen visuellen Stil mit sanften Übergängen, nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für hochwertiges Hintergrundmaterial und eine anspruchsvolle Erzählung, die aus "Text-zu-Video aus Skript" erstellt wurde. Der Ton sollte eine ruhige, autoritative Stimme haben, die Funktionen erklärt, begleitet von eleganter Hintergrundmusik, und betont, wie Benutzer "Ihre Markenbotschaft anpassen" können.
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges "Verkaufsanzeige-Video" speziell für Social-Media-Influencer und Content-Ersteller, das speziell für Plattformen wie Instagram entwickelt wurde. Das visuelle Erlebnis muss schnell und visuell fesselnd sein, optimiert für die mobile Ansicht mit HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", mit fetten "Untertiteln/Beschriftungen" auf dem Bildschirm, die auch ohne Ton Aufmerksamkeit erregen. Die Hintergrundmusik sollte trendig und lebhaft sein, um sofortiges Engagement und Konversionen zu fördern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erstellen Sie hochkonvertierende Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen mit KI-gestützten Tools, um den Umsatz zu steigern und die Leistung Ihrer Kampagne zu maximieren.
Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie schnell dynamische Social-Media-Anzeigen für Plattformen wie Instagram und Facebook, die Aufmerksamkeit erregen und Benutzerengagement fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videoanzeigen für den Verkauf zu erstellen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Videoanzeigen mit seinen KI-gestützten Tools und umfangreichen Vorlagen. Sie können Ihr Video einfach mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor anpassen, um ein Verkaufsanzeige-Video zu erstellen, das auffällt und zum Handeln anregt.
Kann ich die Präsenz meiner Marke in HeyGen-Videoanzeigen anpassen?
Absolut. Der Videoanzeigen-Ersteller von HeyGen ermöglicht es Ihnen, die Präsenz Ihrer Marke vollständig anzupassen, von der Integration Ihres Logos und Ihrer Farben bis hin zum Hinzufügen von animiertem Text und sogar AI-Avataren, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen Ihre einzigartige Identität widerspiegeln.
Welche Arten von kreativen Assets kann ich in HeyGen verwenden, um erfolgreiche Videoanzeigen zu erstellen?
HeyGen bietet eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stock-Clips und Bildern und unterstützt das Hochladen eigener Assets, um dynamische UGC-Videoanzeigen zu erstellen. Unsere KI-gestützten Tools helfen Ihnen, diese Elemente nahtlos zu integrieren, um erfolgreiche Videoanzeigen mit einem klaren Call-to-Action zu erzielen.
Wie macht HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen einfach und effizient?
HeyGen ist ein einfacher Videoanzeigen-Ersteller, der den kreativen Prozess mit seinem Drag-and-Drop-Editor und einsatzbereiten Vorlagen optimiert. Sie können schnell Kurzvideos direkt aus Text generieren, was die Erstellung von Videoanzeigen sowohl einfach als auch effizient für alle Social-Media-Anzeigenplattformen macht.