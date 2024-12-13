Erstellen Sie ein SaaS-Tutorial-Video, das konvertiert

Steigern Sie die Nutzerbindung und den Verkauf, indem Sie effektive SaaS-Demovideos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges SaaS-Tutorial-Video für vielbeschäftigte Fachleute, die Aufgaben optimieren möchten, und präsentieren Sie die wichtigsten Vorteile mit klaren, minimalistischen Grafiken und einer ruhigen, autoritativen AI-Avatar-Stimme, um Glaubwürdigkeit und Engagement durch HeyGens AI-Avatare zu steigern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Tutorial-Video für bestehende Nutzer zur Verbesserung der Nutzerakzeptanz, indem Sie illustrative Visuals und eine freundliche, klare Stimme verwenden, um einen spezifischen Workflow zu erläutern, und sorgen Sie mit HeyGens Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Designen Sie ein anspruchsvolles 30-sekündiges SaaS-Produkt-Demovideo für Teamleiter, die erweiterte Funktionen bewerten, mit einer Unternehmensästhetik und einer informativen Stimme, die die betriebliche Exzellenz hervorhebt, bereichert durch hochwertige Hintergrundvisuals aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein SaaS-Tutorial-Video erstellt

Erstellen Sie überzeugende SaaS-Tutorial-Videos, die den Wert Ihres Produkts klar demonstrieren und Ihr Zielpublikum effektiv ansprechen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihren Plan
Skizzieren Sie die Ziele Ihres Videos, die Zielgruppe und die wichtigsten Produktmerkmale, die hervorgehoben werden sollen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihren geschriebenen Inhalt einfach in dynamische Szenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Szenen aus
Wählen Sie geeignete Visuals und Szenen aus, um die Funktionen Ihrer Software zu veranschaulichen. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionell aussehendes Tutorial zu erstellen, das Ihre Produktmerkmale effektiv präsentiert.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihr Tutorial mit klarer und ansprechender Erzählung. Erzeugen Sie natürlich klingende Sprache mit HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierung und erwägen Sie das Hinzufügen von Untertiteln für Barrierefreiheit, um Ihre Voiceovers zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und optimieren Sie für Reichweite
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden, um Konsistenz zu gewährleisten. Exportieren Sie Ihr Tutorial in verschiedenen Seitenverhältnissen und optimieren Sie seine Metadaten, um die Auffindbarkeit durch Video-SEO zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie die SaaS-Produktschulung und das Nutzer-Onboarding

.

Entwickeln Sie umfangreiche Bibliotheken von AI-gestützten SaaS-Tutorial-Videos, um Nutzer weltweit zu schulen und das Onboarding sowie das allgemeine Produktverständnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich effizient ein SaaS-Tutorial-Video mit HeyGen erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender SaaS-Tutorial-Videos, indem es Skripte in professionellen Videoinhalt mit AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen umwandelt, was Ihren Videoproduktionsprozess erheblich vereinfacht.

Was sind die Hauptvorteile der Nutzung von HeyGen für SaaS-Produkt-Demovideos?

HeyGen hilft Ihnen, überzeugende SaaS-Produkt-Demovideos zu erstellen, die Produktmerkmale hervorheben und die Nutzerbindung durch professionelle Voiceovers, individuelles Branding und klare visuelle Erklärungen steigern.

Kann HeyGen den visuellen Stil meiner Software-Demovideos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um den visuellen Stil Ihrer Software-Demovideos mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben und vielfältigen Vorlagen anzupassen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen die effektive Verbreitung und Förderung von SaaS-Demovideos?

HeyGen unterstützt die effektive Verbreitung Ihrer SaaS-Demovideos, indem es verschiedene Seitenverhältnis-Exporte und die Generierung von Untertiteln anbietet, was die Video-SEO und Reichweite auf verschiedenen Plattformen verbessert, um die Konversionsraten zu steigern.

