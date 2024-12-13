HeyGen beschleunigt die Videoproduktion für Ihre Remarketing-Kampagne erheblich, indem es Skripte sofort in polierte Video-Assets mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers umwandelt. Diese schnelle Inhaltserstellung ermöglicht es Vermarktern, schnell mehrere Retargeting-Anzeigenvideos zu iterieren und bereitzustellen, um die Kampagnenleistung und das Conversion-Tracking zu optimieren, ohne die traditionellen Videoproduktionszeiten.