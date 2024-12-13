Erstellen Sie ein Retargeting-Anzeigenvideo, das konvertiert
Steigern Sie Konversionen und sprechen Sie Ihr Zielpublikum mit kraftvollen Videoanzeigen erneut an, die mühelos aus einem Skript mit AI erstellt werden.
Ein ansprechendes 45-sekündiges "Retargeting-Anzeigenvideo" wird für E-Commerce-Unternehmen und digitale Vermarkter benötigt, das darauf ausgelegt ist, "Videoinhalte zu optimieren", um eine maximale Wiederansprache früherer Website-Besucher zu erreichen. Präsentieren Sie diesen dynamischen und lebendigen Inhalt, komplett mit peppiger Hintergrundmusik, durch einen professionellen AI-Avatar. HeyGens AI-Avatare sorgen für eine überzeugende und konsistente Bildschirmpräsenz Ihrer Botschaft.
Um fortgeschrittene Vermarkter und Strategen für Werbekampagnen zu leiten, entwickeln Sie ein umfassendes 1-minütiges 30-sekündiges Anleitungsvideo, das sich auf die technischen Details der Implementierung von "Conversion-Tracking" in "Google Ads" für Retargeting konzentriert. Dieses Video erfordert einen sauberen, datengetriebenen visuellen Stil mit praktischen Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, autoritativen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und Klarheit für komplexe technische Begriffe zu verbessern.
Um bewährte Verfahren für den Start einer "dynamischen Remarketing"-Kampagne und die Verbesserung der "Werbekampagnen"-Effizienz zu veranschaulichen, produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video speziell für Performance-Marketer und Medieneinkäufer. Dieses moderne, prägnante Video sollte einen direkten Aufruf zum Handeln durch einen AI-Avatar vor der Kamera enthalten. Nutzen Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um eine nahtlose Anpassung an verschiedene Social-Media-Plattformen zu gewährleisten.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell überzeugende Video-Retargeting-Anzeigen, um Interessenten erneut anzusprechen und höhere Konversionen zu erzielen.
Ansprechende Social-Media-Videos.
Erstellen Sie dynamische Videoclips in Minuten, perfekt, um benutzerdefinierte Zielgruppen in Social-Media-Retargeting-Kampagnen zu fesseln.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von hochwertigen Video-Retargeting-Anzeigen vereinfachen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Video-Retargeting-Anzeigen, indem es Text in professionelle Video-Assets mit AI-Avataren, Voiceovers und anpassbaren Vorlagen umwandelt. Dies ermöglicht die schnelle Produktion verschiedener Anzeigenformate, die perfekt auf Ihre Zielgruppenliste über verschiedene digitale Netzwerke abgestimmt sind.
Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Optimierung von Video-Retargeting-Kampagnen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, technisch optimierte Video-Assets zu produzieren, indem es verschiedene Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und robuste Branding-Kontrollen bietet, um sicherzustellen, dass Ihre Retargeting-Anzeigenvideos zu verschiedenen Anzeigenformaten passen. Diese Funktionen helfen Ihnen, Inhalte für Plattformen wie Google Ads und YouTube anzupassen, was entscheidend für effektive Video-Retargeting-Kampagnen und die Ansprache benutzerdefinierter Zielgruppen ist.
Kann ich Video-Retargeting-Anzeigen für spezifische Zielgruppensegmente mit HeyGen anpassen?
Absolut, HeyGen ermöglicht die dynamische Personalisierung von Video-Retargeting-Anzeigen, indem Sie verschiedene Video-Assets für unterschiedliche benutzerdefinierte Zielgruppen oder Zielgruppenlisten generieren können. Nutzen Sie AI-Avatare und flexible Text-zu-Video-Optionen, um einzigartige Botschaften zu erstellen, die auf spezifischen Zuschauerereignisdaten oder Videoverhalten basieren.
Wie beschleunigt HeyGen die Produktion von Video-Assets für eine Remarketing-Kampagne?
HeyGen beschleunigt die Videoproduktion für Ihre Remarketing-Kampagne erheblich, indem es Skripte sofort in polierte Video-Assets mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers umwandelt. Diese schnelle Inhaltserstellung ermöglicht es Vermarktern, schnell mehrere Retargeting-Anzeigenvideos zu iterieren und bereitzustellen, um die Kampagnenleistung und das Conversion-Tracking zu optimieren, ohne die traditionellen Videoproduktionszeiten.