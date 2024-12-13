Schulungsvideo für Wiederverkäufer: Steigern Sie die Leistung Ihres Teams

Verwandeln Sie Ihre Skripte in professionelle, ansprechende Schulungsvideos für Wiederverkäufer mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.

382/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 90-Sekunden-Segment für eine laufende Schulungsvideoserie für Wiederverkäufer vor, das sich auf eine neue Produkteinführung konzentriert. Zielgruppe sind erfahrene Verkaufsteams, die schnelle Updates benötigen. Verwenden Sie HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um schriftliche Notizen in ansprechende Inhalte zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte informativ und konversationell sein, mit einem professionellen AI-Avatar, der die Botschaft mit einer klaren Stimme übermittelt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein umfassendes zweiminütiges Schulungsvideo für Wiederverkäufer, das sich an unser internationales Netzwerk richtet und komplexe Produktkonfigurationen detailliert beschreibt. Dieses Lehrstück sollte HeyGens "AI-Avatare" für eine konsistente Präsentation nutzen und die "Voiceover-Generierung"-Fähigkeiten einsetzen, um mehrsprachiges Verständnis zu unterstützen, und einen sauberen, universell verständlichen visuellen Stil sowie eine kristallklare Erzählung bieten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein fokussiertes 1 Minute und 30 Sekunden langes Segment eines Schulungsvideos für Wiederverkäufer, das speziell darauf abzielt, komplexe Produktschulungen für unsere technischen Partner zu vereinfachen. Dieses Video sollte einen visuell reichen und erklärenden Stil aufweisen, der HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzt, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen. Stellen Sie sicher, dass "Untertitel/Bildunterschriften" für verbesserte Klarheit und Zugänglichkeit enthalten sind, mit einer präzisen, autoritativen Stimme, die das Publikum durch jeden Schritt führt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Schulungsvideo für Wiederverkäufer erstellt

Erstellen Sie schnell überzeugende und professionelle Schulungsvideos für Wiederverkäufer, indem Sie die leistungsstarken AI-Videogenerierungstools und anpassbaren Vorlagen von HeyGen nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und das erste Video
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Schulungsinhalte für Wiederverkäufer. Nutzen Sie dann HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihr geschriebenes Skript sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar oder eine Vorlage
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Alternativ können Sie Ihr Projekt mit einer professionell gestalteten Videovorlage für Schulungen starten.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und professionelle Voiceovers hinzu
Sorgen Sie für eine klare und wirkungsvolle Erzählung für Ihre Wiederverkäufer mit HeyGens fortschrittlicher "Voiceover-Generierung". Sie können auch die visuelle Identität Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Logos und Farben anwenden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulung
Sobald Ihr Schulungsvideo für Wiederverkäufer fertig ist, nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Optionen, um es in verschiedenen Formaten herunterzuladen, bereit zur Verbreitung auf jeder Plattform oder LMS.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie motivierende Verkaufsvideos

.

Produzieren Sie überzeugende Motivationsvideos, um Wiederverkäufer zu begeistern und ihre Begeisterung für Produkte und Verkaufsleistung zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos mit AI?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Schulungsvideos mit seinem fortschrittlichen AI-Videogenerator zu erstellen. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und die AI-Avatare von HeyGen übermitteln Ihre Botschaft, indem sie Skripte in ansprechende Kurse verwandeln und komplexe Produktschulungen vereinfachen. Diese Text-zu-Video-Funktionalität rationalisiert die Produktion hochwertiger Schulungsinhalte erheblich.

Kann HeyGen mehrsprachige Voiceovers für globale Mitarbeiterschulungen generieren?

Ja, HeyGen bietet eine robuste mehrsprachige Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, Voiceovers in verschiedenen Sprachen für Ihre Schulungsvideos zu generieren. Diese Funktion ist ideal für globale Mitarbeiterschulungen und stellt sicher, dass Ihre Schulungsinhalte über verschiedene sprachliche Hintergründe hinweg zugänglich und wirkungsvoll sind.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Videovorlagen?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Schulungsvideovorlagen und leistungsstarken Branding-Kontrollen. Nutzer können Vorlagen mühelos mit ihren Logos, Farben und Medien aus der Stock-Bibliothek anpassen, um Markenbeständigkeit in jedem Video zu gewährleisten. Diese Flexibilität ermöglicht wirklich einzigartige und ansprechende Kurse.

Ist HeyGen mit bestehenden Lernmanagementsystemen für Schulungsinhalte kompatibel?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Videoinhalte zu produzieren, die einfach exportierbar und mit verschiedenen Plattformen, einschließlich bestehender Lernmanagementsysteme (LMS-Integration), kompatibel sind. Sie können Ihre professionellen Schulungsvideos in Standardformaten exportieren, was sie einfach hochladbar und für Ihre Mitarbeiterschulungsprogramme verteilbar macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo