Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-sekündiges Cybersecurity-Trainingsvideo für alle Mitarbeiter, das sichere Virtuelle Private Netzwerke und ordnungsgemäße Zugriffsprotokolle betont, präsentiert von einem AI-Avatar in einem Unternehmensumfeld, der HeyGens AI-Avatare nutzt, um konsistente und autoritative Botschaften zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Sicherheitsbewusstseinsprogramm für die allgemeine Belegschaft, das häufige reale Szenarien von Fernzugriffsrisiken und deren Vermeidung zeigt, indem lebendige visuelle Stile und vorgefertigte Vorlagen & Szenen von HeyGen verwendet werden, um schnell kritische Informationen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Video-Tutorial für alle Remote-Mitarbeiter, das speziell beschreibt, wie Phishing-Versuche, die auf die Sicherheit des Fernzugriffs abzielen, erkannt und gemeldet werden können, mit einer schrittweisen visuellen Anleitung und präzisen Informationen, die mühelos durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Trainingsvideo zur Sicherheit des Fernzugriffs erstellt

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Cybersecurity-Trainingsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video, um sicherzustellen, dass Ihr Team sicher und informiert bleibt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren und prägnanten Skripts, das wesentliche Themen zur Sicherheit des Fernzugriffs wie Multi-Faktor-Authentifizierung und VPNs abdeckt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre Inhalte nahtlos zu transformieren.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende visuelle Elemente
Wählen Sie eine geeignete Vorlage oder Szene, um den Ton für Ihr Training zu setzen. Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihre Sicherheitsrichtlinien effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Verbesserungen hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit hochwertigem Audio, indem Sie eine natürlich klingende Voiceover-Generierung aus Ihrem Skript erstellen. Fügen Sie Untertitel oder Bildunterschriften hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Trainingsvideo zur Sicherheit des Fernzugriffs fertig ist, verwenden Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um es in Ihrem gewünschten Format herunterzuladen. Teilen Sie es in Ihrer Organisation, um das Sicherheitsbewusstsein und die Compliance zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell Trainingsvideos

.

Wandeln Sie Skripte schnell in professionelle Video-Tutorials zur Sicherheit des Fernzugriffs um und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Cybersecurity-Trainingsvideos für die Sicherheit des Fernzugriffs helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde Cybersecurity-Trainingsvideos zu erstellen, einschließlich solcher für die Sicherheit des Fernzugriffs, indem AI-Avatare und Text-zu-Video aus dem Skript für eine effiziente Erstellung von Bildungsinhalten genutzt werden.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Produktion von Sicherheitsbewusstseinsinhalten?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Vorlagen, AI-Avataren und der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um schnell professionelle Sicherheitstrainingsvideos zu produzieren, komplett mit realistischem Voiceover und Untertiteln.

Kann HeyGen Videos zur Sicherheit des Fernzugriffs mit dem Branding unseres Unternehmens anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Trainingsvideos zur Sicherheit des Fernzugriffs mit dem Branding Ihres Unternehmens anzupassen, sodass Inhalte zu Themen wie Multi-Faktor-Authentifizierung und Virtuelle Private Netzwerke wirklich Ihre eigenen sind.

Wie macht HeyGen Sicherheitstraining für Mitarbeiter ansprechend?

HeyGen hilft dabei, ansprechende Videos zu erstellen, indem Sie reale Szenarien mit lebensechten AI-Avataren in einem animierten Videostil einbinden, um komplexe Sicherheitsthemen in einprägsame Bildungsinhalte zu verwandeln.

